L'explosió d'una bombona de butà deixa una dona ferida greu i fa evacuar tot un edifici de Blanes

L'explosió d'una bombona de butà ha deixat una dona ferida greu i ha fet evacuar tot un edifici de Blanes.

La deflagració s'ha produït a l'àtic i ha causat diverses destrosses i ha fet caure elements al carrer.

L'incident s'ha produït cap a la mitjanit i ha mobilitzat els serveis d'emergències. Fins a 22 unitats de Bombers, Policia Local, Protecció Civil de Blanes, SEM i Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al carrer de Planells.

La ferida és una dona de 42 anys, qe el SEM ha evacuat a la Vall d'Hebron. La dona ha patit ferides sobretot a la cara i ha quedat atrapada entre les restes i runa de l'explosió. La causa de l'explosió encara està per determinar.

L'explosió de gas s'ha produït en un pis del centre de Blanes, entre els barris de Sa Massaneda i Els Pavos. La víctima, l'única ocupant que hi havia llavors a l'habitatge sinistrat.

La forta explosió s'ha fet sentir en molts punts de la vila i malgrat l'ensurt a banda de la inquilina ningú més ha resultat ferit. Els efectius d'emergència han desallotjat el bloc, on hi havia set veïns.

Aquella hora sortosament no hi havia gent pel carrer arran del toc de queda i això hauria evitat mals majors. A terra del carrer hi han quedat elements dispersos, com baranes, runes entre altres.

Alguns d'aquests elements també han caigut al cim de cotxes que han quedat danyats. Però també han rebut alguna part dels danys, d'altres pisos del volant. Que arran de l'explosió i l'ona expansiva han patit danys en portes i finestres.

Aquestes destrosses, segons l'ajuntament encara s'han d'acabar d'avaluar.

L'incident ha mobilitzat un total de 22 dotacions de cossos d'emergència: 10 de Bombers, 5 ambulàncies del SEM, 4 patrulles de la Policia Local de Blanes, 1 de Protecció Civil Blanes i 2 dotacions dels Mossos d'Esquadra.

Sense danys

Durant la matinada, l'arquitecta Tècnica de l'Ajuntament de Blanes ha fet inspecció a la zona sinistrada ha determinat que l'edifici no havia patit danys estructurals.

Amb tot, els veïns desallotjats han hagut d'estar-se almenys fins a quarts de quatre de la matinada al carrer mentre els Bombers enllestien les tasques de sanejar les restes de l'explosió.

El cos d'emergència ha acompanyat els veïns desallotjats als seus pisos, donant-los la opció de quedar-s'hi o bé recollir el què poguessin necessitar per passar la nit a casa d'amics o familiars.

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, també s'ha traslladat al lloc on s'ha produït l'explosió per interessar-se per l'estat de la ferida, així com per oferir als veïns afectats la possibilitat d'allotjar-los en una pensió si no localitzaven un amic o familiar per passar la nit. Finalment no ha fet falta, ja que tothom ha estat acollit en habitatges d'amics i familiars.

D'altra banda, operaris de l'empresa Nora, de neteja i recollida de deixalles municipal, s'ha encarregat de recollir la runa i material divers –principalment vidres- que havia quedat dipositat a la via pública.

Fins que l'operatiu no hi ha hagut acabat totes les seves tasques, a quarts de 4 de la matinada, els efectius de la Policia Local de Blanes han continuat controlant els talls de trànsit que s'han fet als carrers adjacents a la zona de l'explosió que s'ha hagut de fer necessàriament per treballar amb major seguretat.