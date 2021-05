Maçanet de la Selva ja té en funcionament el seu nou cos de Policia Local

Maçanet de la Selva ja té Policia Local. Ho fa després d'un parell d'anys de tràmits i, per tant, deixa enrere l'antic cos de seguretat, la Guàrdia Municipal. Tot i això, el nou cos de Policia Local arrenca com a model mixt, ja que si bé està format per policies locals també compta amb vigilants municipals adjunts. És a dir, sis efectius que els donaran suport en tasques i actuaran «com agents cívics, inspectors de la via pública, en campanyes de prevenció, col·legis», segons l'alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras.

En total, per tant, la Policia Local té per ara, un inspector que n'és el cap, sis agents i sis vigilants. Està previst que el nombre de policies locals creixi i arribi a la desena en els pròxims anys. Una xifra, que segons l'alcaldessa, s'aconseguirà a partir de noves convocatòries. De fet, apunta que està previst convocar ja dues noves places aquest any per fer front a la temporada d'estiu.

Ahir es va presentar el nou cos de la Policia Local a Maçanet de la Selva en un acte a la sala de plens. A banda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, també hi va ser present perquè es va fer la signatura a l'adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions i Emergències de Seguretat de Catalunya (Rescat) i també perquè es va celebrar la primera Junta de Seguretat Local.

És a dir, la reunió on hi ha presents representants d'Interior i tots els cossos de seguretat autonòmics i estatals (Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil) presents al territori i on es tracten temes de seguretat del municipi. Fins ara Maçanet no comptava amb aquestes reunions perquè no comptava amb un cos de Policia Local. Ahir, per tant, va ser la primera que es va fer i que també va tractar el nou cap de la Policia Local, l'inspector Jordi Nogueras, el qual ha guanyat el concurs oposició per aquesta plaça de nova creació. Es dona el cas que Nogueras ja era l'actual comandament en cap del cos de la Guàrdia Municipal i ha guanyat el concurs després d'enfrontar-se a tres persones més.

Recollida de denúncies

La nova Policia Local de Maçanet de la Selva també neix amb nous serveis. Des d'ara, compta amb l'anomenada Oficina de denúncies de proximitat. Que es troba a la planta baixa de l'ajuntament i que dona servei les 24 hores. Aquí per tant, els ciutadans s'hi poden acostar per qualsevol requeriment.

Tot i això, Maçanet compta des de l'any passat amb un altre espai que s'ha convertit en el centre d'operacions de la Policia Local. Es tracta de la nova Àrea de Seguretat i Via Pública i que està ubicada al polígon de Puigtió. Aquí també hi comparteixen espais la brigada municipal i també hi ha el dipòsit de vehicles.

12 càmeres de vigilància

Una zona on també hi ha també un nou equipament tecnològic: les pantalles on es visualitzen les imatges que capten les 12 càmeres de vigilància que l'Ajuntament de Maçanet acaba d'instal·lar al municipi. L'alcaldessa, Natàlia Figueras, destaca n'hi ha set que donen imatges en directe i les altres cinc són de lectura de matrícules. S'han instal·lat sobretot en les entrades i sortides del municipi i de les urbanitzacions per tal de poder detectar moviments sospitosos i també per controlar vehicles.

Inversió de mig milió d'euros

A aquesta eina tecnològica també cal sumar-hi la compra de dos vehicles nous per la Policia Local així com tot l'armament i material necessari per haver convertit el cos de la Guàrdia Municipal en Policia Local. Una tasca que recorda Natàlia Figueras van començar fa dos anys i ja és una realitat. Per poder arribar a culminar aquest procés de transformació, l'Ajuntament ha invertit mig milió d'euros.

En els últims anys hi ha hagut la transformació d'altres cossos de vigilants en policies locals a Girona. La de Breda és la més recent que també com Maçanet va reconvertir el cos de la Guàrdia Municipal en cos de Policia Local. Anteriorment, l'Ajuntament de Vidreres també va comptar per aquest canvi i en l'actualitat, funciona plenament.