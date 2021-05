Sant Hilari recomana «evitar el contacte social fora de la bombolla familiar»

L´Ajuntament de Sant Hilari ha emès un comunicat oficial en el qual demana «responsabilitat» als ciutadans de la vila i recomana que «evitin el contacte social fora de la seva bombolla familiar» per frenar els contagis. Així, el consistori es dirigeix als ciutadans per recordar-los que «cal mantenir les distàncies i fer ús de la mascareta» i que darrerament hi ha hagut un augment de casos positius a la localitat, on «hi ha diversos grups escolars confinats».

En aquest sentit, l'Ajuntament destaca en el comunicat que «aquest brot és molt més contagiós i asimptomàtic», fet pel qual «és de vital importància seguir totes les mesures de prevenció de manera estricta». Adverteix també que «el fet que aquest repunt de casos coincideixi amb la flexibilització de les restriccions suposa un risc de contagi més alt», fet pel qual demana que «siguem responsables pel bé de tothom».

El consistori també sol·licita a entitats, empreses i establiments de la localitat que extremin les prevencions i que evitin, en la mesura del possible, «aquelles activitats que puguin suposar un major risc».

Suspensió d'activitats

Paral·lelament, l'Ajuntament informa que ha decidit suspendre algunes de les activitats que tenia previstes properament i assegura que «anirem valorant la resta d'activitats dels pròxims dies en funció de l'evolució dels contagis».

Per tot l'esmentat, el consistori assenyala en el comunicat que «hem demanat al servei d'epidemiologia la possibilitat de realitzar un cribratge massiu a tota la població, o almenys a tots els centres educatius» de la localitat de la Selva. En aquest sentit, l'Ajuntament afegeix en l'esmentat escrit que «esperem les seves indicacions i us mantindrem informats».