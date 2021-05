Una dona ferida greu i un edifici evacuat per una explosió a Blanes

Una forta deflagració d'una bombona de butà va provocar l'evacuació de tot un edifici de Blanes i va deixar una dona ferida de gravetat per cremades. A banda, l'explosió va causar destrosses a l'habitatge i va fer caure elements al cim de cotxes aparcats i al carrer. Sortosament i segurament gràcies al toc de queda, no circulava ningú en aquella zona en el moment dels fets.

Els Mossos d'Esquadra de Blanes porten la investigació i la principal hipòtesi és que l'explosió va ser intencionada i que la dona es va voler treure la vida. La inquilina de l'àtic on van tenir lloc els fets està ingressada greu però el seu estat és estable a l'hospital de la Vall d'Hebron. És una dona de 42 anys que vivia a l'habitatge amb el seu gos, que també en va sortir amb vida.

L'explosió es va produir cap a la mitjanit i va obligar a mobilitzar els serveis d'emergències. Una vintena d'unitats de Bombers, Policia Local, Protecció Civil de Blanes, SEM i Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al número 9 del carrer d'Àngel Planells. Es tracta d'un punt cèntric de la via, ubicat entre els barris de Sa Massaneda i Els Pavos.

Ferida greu per cremades

Una bombona de gas va causar l'explosió a l'àtic de l'edifici i l'única ocupant, de 42 anys, va quedar ferida entremig de les runes. Va patir sobretot ferides ala cara i cremades importants a la resta del cos. El pis va quedar amb diverses parets destrossades que van anar a caure a la zona del passadís i també pel celobert.

Arran de l'onada expansiva, a més, va caure un pilar de la terrassa al carrer així com la barana. Uns elements molt grans i perillosos que sortosament no van causar ferits però que van quedar al vial, entre runes.

Alguns d'aquests elements també van caure al cim de cotxes que van quedar danyats. L'onada expansiva també va causar algun tipus de danys en pisos del costat, com en portes i finestres.

Malgrat aquest fort ensurt però, l'edifici no va patir danys estructurals, tal com va certificar de matinada l'arquitecta Tècnica de l'Ajuntament de Blanes després de fer-ne la inspecció .

Set veïns desallotjats

Arran de la deflagració es va haver d'evacuar tot l'edifici i es van desallotjar set persones que es trobaven al bloc de pisos del centre de Blanes. Uns veïns que tot i l'ensurt i la por inicial, van poder tornar després a casa seva -aquells que van voler. Però ja força tard, cap a quarts de quatre de la matinada. Mentre els Bombers enllestien les tasques de sanejar les restes de l'explosió van estar-se al carrer i posteriorment, el cos d'emergència va acompanyar els veïns desallotjats als seus pisos, donant-los l'opció de quedar-s'hi o bé recollir el que poguessin necessitar per passar la nit fora. Els Bombers a banda de deu dotacions també hi van desplaçar el Grup d'Estructures Col·lapsades que va comprovar l'estat del bloc.

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, també es va traslladar al lloc on es va produir l'explosió per interessar-se per l'estat de la ferida, així com per atendre els veïns.

D'altra banda, operaris de ?l'empresa Nora van fer neteja a la zona i van recollir la runa i material que havia rebotat al carrer per l'onada expansiva. La Policia Local de Blanes va haver de tallar el trànsit a la zona també fins cap a les quatre de la matinada. Ahir el matí ja estava oberta la zona, els Bombers també van tornar-hi amb els Mossos.

Ahir el pis es podia veure tot destrossat i cap per avall arran de l'explosió, amb restes de parets per tot arreu i objectes llançats per terra.Els veïns de la zona continuaven sense creure's el que havia passat durant la nit, tot observant les destrosses.