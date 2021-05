La fàbrica de mescles alimentàries de Massanes inicia la producció

S'inicia la producció a Massanes (la Selva) de la primera fàbrica de la multinacional Hujibregts Groep fora dels Països Baixos. Els holandesos, que es dediquen a barrejar ingredients en pols per preparar receptes de grans empreses de la indústria agroalimentària, han aixecat un edifici de grans dimensions en una parcel·la de 23.000 metres quadrats al polígon industrial del municipi selvatà. Amb l'objectiu d'expandir-se pel mercat ibèric, francès i fins i tot del nord d'Àfrica, el maig del 2019 la multinacional va començar la construcció del que és la seva primera fàbrica a l'estranger, amb la idea d'oferir una còpia exacta del centre de producció d'Helmond i poder atendre els clients més ràpidament i estalviant en costos de transport. Willem Hujibregts, director general de l'empresa, confessa en una visita a les instal·lacions que Massanes va ser una «troballa fortuïta»: «Vam escollir la regió i vam trobar aquest terreny aquí que encaixava amb el nostre model de negoci», assegura. El directiu explica que buscaven un lloc que es trobés dins el radi de 800 quilòmetres des d'Eindhoven -on va començar el negoci el 1936- i des del qual es pogués subministrar a clients d'Espanya, Portugal, França, del nord d'Itàlia i fins i tot d'Àustria o del nord d'Àfrica. A més també valoren la proximitat amb l'autopista, Girona i el port de Barcelona.

Tot i que la construcció va necessitar l'aval de la Comissió d'Urbanisme el 2016 perquè, per les necessitats de producció, calia que l'edifici arribés a 15 metres d'altura i, puntualment, a 25, Jimmy Peeters, director de la planta espanyola, assegura que pel que fa a la producció els inicis han estat «molt fàcils i sense entrebancs». Per tal d'incorporar de la millor manera a la planta catalana la forma de treballar de Hujibregts Groep, van optar per portar un grup de treballadors holandesos que poguessin entrenar i ajudar els nous empleats espanyols, explica Willem Hujibregts, tercera generació del negoci familiar.

Actualment la planta compta amb una quinzena de treballadors d'ambdues nacionalitats, tot i que preveuen que a l'estiu els holandesos tornin al seu lloc habitual de treball i es consolidi l'equip espanyol. Tant Peeters com Hujibregts veuen molt factible que en un futur s'arribi a una plantilla d'un centenar d'empleats, i ho fixen com un dels seus objectius a assolir. De fet, confiant en l'expansió de la fàbrica, el grup holandès va adquirir una altra parcel·la de 23.000 metres quadrats just al davant de la planta per fer una ampliació en un futur. Segons Peeters, la planta de Maçanet té capacitat per produir 15.000 tones de producte l'any.

Ara els holandesos estan centrats en la contractació de nous clients a Espanya, segons afirmen tenen interessats ja a una vintena d'empreses del país i estan treballant per aconseguir-ne més. Tal com citen al seu portal web, les mescles de Hujibregts són exportades a 65 països de cinc continents. Un total de 14.000 receptes en les que es barregen 2.300 ingredients diferents i que sumen, només a Europa, 430 empreses a la seva clientela.

Contractació de gent local

L'alcalde de Massanes, Joan Pou, veu la instal·lació de la planta de Hujibregts Groep com una oportunitat per seguir millorant la zona industrial del municipi. «Hem hagut de lluitar-ho molt, adaptant i fent modificacions puntals a les normatives, i tot i els contratemps que han fet que les obres s'allarguessin, valorem molt positivament la seva posada en marxa», afirma el batlle. A més, explica que la filosofia verda de l'empresa encaixava molt bé amb el consistori i celebra que, a la llarga, donarà llocs de treball a vilatans del poble. De la mateixa manera ho veu el director de la planta catalana, que explica que el seu «modus operandi» és consultar les oficines locals de treball per contractar gent de la zona.