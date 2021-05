La policia desarticula un grup de lladres que robava a empresaris xinesos

Els Mossos i la Guàrdia Urbana van detenir a Tarrgona tres homes com a presumptes autors de vuit robatoris amb força a domicilis -un d'aquests a la comarca de la Selva-, un robatori violent i, finalment, per pertinença a grup criminal. Segons fonts policials, el grup cometia els robatoris a domicilis que regentaven empresaris d'origen xinès.

La investigació ha implicat l'ingrés a presó dels tres detinguts, tot i que continua oberta, ja que els Mossos treballen amb la hipòtesi que aquesta bateria de lladres podria formar part d'una estructura criminal més gran, ja que tenien antecedents a altres països europeus.

La investigació va començar a principis de març quan es va detectar un increment de les denúncies relacionades amb robatoris amb força a diferents domicilis, els quals tenien el nexe en comú de cometre's a propietaris de negocis d'orígen xinès que generaven uns ingressos elevats.

Tot i que es tractava d'un grup itinerant, fet que en va dificultar la investigació, els agents van centrar les indagacions en un grup de tres lladres que podrien formar part d'una organització criminal més gran dedicada als robatoris amb força a domicilis.

A mitjans d'abril els investigadors van poder establir com actuava la bateria de lladres i quin era el seu abast territorial: seleccionaven establiments comercials regentats per xinesos i esbrinaven quins d'aquests establiments generaven beneficis econòmics importants.

Aleshores feien esperes fora dels comerços de manera discreta fins que el local tancava i seguien els propietaris fins al seu domicili. A partir d'aquell moment controlaven l'immoble fins que s'asseguraven que no hi hagués ningú per accedir-hi, coincidint amb l'horari d'obertura del comerç, per així sostreure objectes de valor que tinguessin una bona sortida al mercat negre com dispositius electrònics, joies o diners en efectiu. En un d'aquests robatoris s'havien arribat a endur fins a 53.000 euros en metàl·lic.

El 23 d'abril el grup va intentar efectuar un altre robatori a Tarragona i la Guàrdia Civil va aconseguir detectar-los i detenir-ne un, mentre que els dos restants van ser detinguts a un domicili ubicat a Salou.