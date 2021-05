Els Mossos detenen dos fugitius en un sol dia a Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos fugitius en un sol dia a Lloret de Mar. Ambdós comptaven amb ordres europees de detenció i entrega i estaven fugits de les autoritats judicials que els reclamaven..

Les detencions han anat a càrrec del Grup de Recerca Activa de Fugitius (GRAF) dels Mossos.

Les dues detencions es van realitzar el 29 d'abril a Lloret de Mar.

Concretament, els agents del grup de fugitius en primer lloc van fer l'arrest d'un home romanès que vivia en una urbanització d'alt standing amb la seva família i tenia una ordre de detenció emesa per les autoritats franceses per delictes contra la salut pública.

Segons la policia, l'home aprofitava que tenia una empresa de transports per introduir en territori francès les substàncies.

El segon detingut es va realitzar el mateix dia, es tracta d'un home de nacionalitat polonesa tenia una ordre emesa per les autoritats del seu país per delictes contra el patrimoni.

Ambdós homes van ingressar a presó preventiva a l'espera de ser extradits al país reclamant.



4 detinguts en tres dies

Dos dies abans, el mateix Grup de Recerca Activa de Fugitius (GRAF) dels Mossos d'Esquadra van realitzar dues detencions més de fugitius però ja a l'àrea Metropolitana de Barcelona.

El 27 d'abril els agents van detenir al Prat del Llobregat un home reclamat per les autoritats belgues per diversos robatoris amb violència i intimidació comesos a Bèlgica. El detingut utilitzava una identitat falsa en què constava com a menor i els robatoris eren extremadament violents.

Un dia després, els mossos van detenir en una associació cannàbica de l'Hospitalet de Llobregat un home reclamat per les autoritats alemanyes per delictes contra la salut pública. L'home feia freqüents viatges a Alemanya on desenvolupava la seva activitat il·lícita. El detingut també tenia antecedents pels mateixos fets al nostre país.

Tres dels quatre detinguts tenien antecedents pels mateixos fets a Catalunya pels quals estaven reclamats. Tots els quatre homes -d'entre 24 i 64 anys, de nacionalitats marroquina, polonesa, alemanya i romanesa- detinguts en tres dies en diversos punts de Catalunya van ingressar en presó preventiva a l'espera de ser extradits al país reclamant.