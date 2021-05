Blanes afegeix tanques cinegètiques a la desembocadura de la Tordera

L'Ajuntament de Blanes reforçarà la protecció de la Desembocadura de la Tordera amb la ubicació de tanques cinegètiques a la banda de Blanes. Preveuen que els treballs s'enllesteixin aquesta setmana i tenen l'objectiu de posar-ho encara més difícil a tots i totes aquelles persones que, malgrat els rètols de prohibició, continuen accedint-hi. Aquest tipus de tanques tenen menys impacte visual i major resistència respecte a altres tipus d'infraestructures.

L'està instal·lant el personal de les Brigades Municipals, tanmateix s'ha habilitat una porta d'accés perquè, en cas que la Policia Local o personal autoritzat hagi d'accedir a l'interior de la zona protegida, ho pugui fer en òptimes condicions. La nova filera de tanques està situada a cinc metres de la que hi havia fins ara, més a prop de la llacuna. Aquest tipus de tancament s'utilitza habitualment en les explotacions ramaderes i la seva finalitat és preservar espais o finques que necessiten complir amb necessitats cinegètiques.

Paral·lelament, la tasca conjunta que es porta fent des de fa un any entre els dos ajuntaments veïns, el de Blanes i el de Malgrat de Mar, no ha tingut aturador. El personal tècnic d'ambdós consistoris es reuneix periòdicament per acabar de perfilar els dos principals objectius en què s'està treballant per protegir l'espai. D'una banda, l'Ordenança Municipal que doti de l'instrument legal que suporti les accions protectores i que reguli els usos i accessos a la zona. L'altra és la declaració de Reserva Natural Parcial, per a la qual s'està reunint tota la documentació necessària. Aquest darrer és un tràmit d'uns quants anys, i per això s'estan treballant les principals actuacions per protegir l'entorn a més curt termini.