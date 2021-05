Maçanet celebra aquest cap de setmana el Mercat de la Pagesia i l'Artesania

Maçanet de la Selva celebra aquest cap de setmana el Mercat de la Pagesia i l'Artesania. La celebració havia de tenir lloc el primer cap de setmana de maig, però a causa del mal temps va ser ajornada al cap de setmana del 8 i el 9. D'aquesta manera, dissabte a les deu del matí es donarà el tret de sortida a aquest mercat amb la inauguració per part del Consell Comarcal del Pla de l'Estany com a comarca convidada. En el transcurs del dissabte els visitants podran passejar pel mercat, ubicat a la plaça de l'Església, visitar l'exposició de carruatges cedits pel Bonaterra, l'exposició d'art de Nahuel Forchini, l'exposició fotogràfica «Memòria d'un Poble» o l'exposició de Pintura «Caminant per Maçanet» de Kiko Yraola. Per als més petits hi haurà un espai de jocs infantils a diferents punts del mercat i un taller infantil a Can Felló a les sis de la tarda. Diumenge s'hi sumarà l'exposició de tractors al camp d'en Cinto i el concert solidari de l'Associació Contra el Càncer de Maçanet.