La PAH Lloret de Mar felicita el conveni de Blanes amb la SAREB

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Lloret de Mar felicita l'Ajuntament de Blanes pel conveni que van signar a finals d'abril amb la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) i exigeix que el consistori lloretenc «es deixi de més excuses i faci una política d'habitatge valenta». Asseguren que des de la plataforma fa anys que reclamen que s'opti per una política d'habitatge que sigui «més decidida amb una banca que no només ha estat rescatada amb diners públics sinó que ha estafat tot el que ha pogut amb clàusules abusives de les hipoteques».

Per aquesta raó, demanen novament a l'Ajuntament de Lloret de Mar; a l'alcalde, Jaume Dulsat; a la regidora d'Habitatge, Jennifer Pérez, i a tot el govern de la ciutat, que «facin la seva feina per garantir més habitatge social al municipi». Tanmateix recorden que a finals del mes passat Pérez va proposar posar a disposició del consistori pisos buits amb dues habitacions o més per poder disposar d'habitatge social, «sense fer esment en cap moment a qualsevol intent de negociació amb grans tenidors». «Els ciutadans de la nostra ciutat, tan castigada per la desocupació, atur i precarietat s'ho mereixen», manifesta en un comunicat la PAH de Lloret.

En aquest comunicat aprofiten també per celebrar l'èxit de la població veïna de Blanes i en especial la feina de la PAH Blanes, que asseguren que ha estat sempre al capdavant de la lluita per un habitatge digne per a tothom al municipi. Cal recordar que amb la signatura de l'acord de SAREB amb l'Ajuntament de Blanes va ser possible la regularització de la situació de 10 famílies del municipi que actualment ja ocupen els pisos propietat de la Societat de Gestió.

La plataforma lloretenca considera que aquesta és la millor manera de poder resoldre la situació d'ocupació i de donar solució als nombrosos impagaments, tant de lloguers com d'hipoteques. L'Ajuntament de Blanes passarà ara a gestionar-los a través del pagament de lloguers socials, en funció de la situació econòmica de cada unitat familiar. A partir d'aquí, el consistori seguirà negociant amb la SAREB per ampliar el parc públic d'habitatge.