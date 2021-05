Comença el judici contra l'acusat de matar la dona a ganivetades a Blanes davant els fills menors d'edat

El judici contra l'acusat de matar la dona a ganivetades Blanes (Selva) davant els dos fills menors d'edat de la parella la matinada del 9 d'abril del 2018 ha començat aquest divendres a l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. El fiscal demana 34 anys de presó per un delicte d'assassinat amb les agreujants de gènere i parentiu i dos delictes de lesions psíquiques pel trauma causat als fills. El fiscal i les tres acusacions han demanat al jurat que tinguin en compte que va ser un atac "brutal" i "cruel" i que la víctima no va tenir cap opció de defensar-se perquè la va agredir mentre dormia. La defensa no nega l'autoria del crim però apunta que l'acusat estava obcecat perquè no assumia que la víctima volgués divorciar-se.