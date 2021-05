El cribratge basat en automostres impulsat des de Salut per detectar asimptomàtics entre 16 i 60 anys va començar ahir a Lloret de Mar, on s'allargarà fins avui. Paral·lelament, també va finalitzar a Roses. Com a novetat, a part de les autopreses de mostres, aquest cribratge també té la peculiaritat que és seriat. És a dir, al cap de quinze dues les persones que hi hagin participat es poden tornar a fer la prova.