Agredeixen una dona a Blanes i pengen el vídeo a la xarxa

La Policia Local de Blanes ha pogut identificar les autores d'una agressió a una dona gran aquest dijous. Les joves van penjar a les xarxes socials un vídeo on se les pot veure enfrontant-se amb una dona d'avançada edat que els hi recrimina la seva actitud. En un instant les noies arriben a accedir dins de la casa de l'anciana i es produeix un intercanvi de cops. A més, les tres joves que apareixen al vídeo es mofen repetidament de la dona.

La Policia Local va detectar que hi havia diverses amenaces de mort contra les autores de l'agressió i va decidir actuar. A més, el consistori assegura que els agents es van personar al domicili de la víctima per oferir-se a la seva disposició, així com de la seva família, per si necessitaven qualsevol tipus de suport. Ara el cas està en mans dels Mossos d'Esquadra i de la Fiscalia que ja n'estudia el cas. L'afectada està estudiant si presenta o no denúncia.