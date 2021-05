L'home que va matar la dona a ganivetades a Blanes, a judici

L'Audiència de Girona va iniciar ahir el judici contra l'home que va matar la seva dona a ganivetades a Blanes l'any 2018. Se l'acusa d'haver assassinat amb traïdoria la víctima aprofitant que era de nit i ella dormia.

La primera sessió es va centrar en la tria dels nou membres que formaran el jurat popular, i també va servir perquè totes les parts els exposessin les seves tesis.

Les acusacions assenyalen que es tracta d'un crim de violència de gènere i que l'acusat va premeditar l'assassinat després que la dona li comuniqués que volia separar-se. «La víctima patia episodis de maltractament de tota mena, psíquic i físic», va explicar l'advocat de la família, i va negar que l'acusat tingués cap mena de trastorn o addicció que pogués reduir la seva responsabilitat sobre el crim.

De fet, la defensa no nega l'autoria del crim, tot i que assegura que quan el va cometre estava «obcecat» per la perspectiva de «perdre la seva família» per culpa de la imminent separació.

El cas aplega fins a quatre acusacions, que sumades al fiscal i a la que representa la família de la víctima, s'hi afegeixen la Generalitat i l'Ajuntament de Blanes.

Els fets que dilluns començaran a jutjar-se a l'Audiència van tenir lloc la matinada del 9 d'abril de 2018 al domicili on vivien acusat i víctima amb els fills.

Segons relata l'escrit d'acusació del fiscal del cas, cap a dos quarts de sis del matí i mentre la dona dormia al llit que compartien, l'acusat va anar a la cuina i va agafar un ganivet de grans dimensions que va utilitzar per clavar fins a 23 ganivetades a diverses zones vitals de la víctima, com el coll o el tòrax. Tot plegat, sense que la dona tingués «cap possibilitat de defensar-se».

Els fills menors de la parella van despertar-se en sentir els crits de la mare, i va ser la filla gran qui va trucar a emergències demanant ajuda. El processat llavors va intentar autolesionar-se, i el fill petit va acabar ferit mentre intentava aturar-lo.

Durant tota la causa l'acusat s'ha acollit al seu dret a no declarar, un fet que les acusacions li van recriminar. «Ens sorprèn molt que després de quasi tres anys no hagi dit res, i que ni tan sols hagi demanat perdó a la família», li va retreure el lletrat de la família, i va demanar al jurat que «no us tremoli el pols a l'hora de fer justícia». Per la seva banda, l'acusació pública va relatar que la víctima passava per un moment bo, ja que l'havien ascendit a la feina, i que en canvi ell vivia un clima inestable que li va generar un intent de dominació i superioritat cap a ella. L'anunci de separació va fer-se dies abans del crim, segons va indicar.

L'advocada de la Generalitat va recordar que els dos menors van quedar desemparats arran del crim, i va assenyalar que l'acusat va actuar amb un «menyspreu absolut» cap a la salut mental dels fills, ja que arran dels fets pateixen unes seqüeles emocionals molt importants.

La defensa va demanar al jurat que tinguin molt present que la seva participació serà «essencial» per decidir el futur de l'acusat, i va recordar que qui ha de demostrar la culpabilitat del processat són les acusacions, i no a l'inrevés.

Tot i que al seu escrit de defensa han demanat l'absolució, el lletrat va avançar que no discutirà l'autoria, sinó que defensarà la retirada dels agreujants que se li demanen. A més,va dirigir-se al jurat per manifestar que no confonguin «justícia amb càstig».

Al final de la vista, una de les germanes de la víctima va recriminar al processat els fets. Mentre se l'enduien, la dona va dirigir-se a ell i amb veu visiblement afectada li va cridar «assassí, has matat la meva germana!».

Les acusacions demanen fins a 34 anys de presó per l'acusat per un delicte d'assassinat amb traïdoria i per delictes de lesions psíquiques provocades als fills.