Nou local per a Càritas i el Banc d'Aliments a Tossa

L'Ajuntament de Tossa ha aconseguit un local nou per a Càritas, el Banc dels Aliments i la distribució de roba. L'acord s'ha aconseguit després de realitzar una convocatòria pública per a tots els veïns i empreses del sector que estiguessin disposats a cedir un local per aquesta finalitat amb el compromís per part de l'ajuntament d'assumir el cost dels subministraments i els impostos del local.

El local presentat, que segons assegura l'Ajuntament reuneix tots els requisits -superfície de m2, accessibilitat i situació cèntrica-, està ubicat al carrer Rosa Rissech núm. 8. Consta d'un espai de 150?m2 que es destinarà al Banc dels Aliments i un de 120?m2 que es destinarà a magatzem i zona de distribució de roba utilitzada. La regidora de Benestar Social, Lluïsa Moreno, afirma que «el canvi de local era imprescindible», ja que hi ha hagut un ascens de persones usuàries degut a la crisi de la covid-19 i paral·lelament i de la tasca dels i les voluntàries i el local antic «havia quedat obsolet».