Blanes, municipi «Street for Live» per generalitzar la normativa de 30 km/h

L'Ajuntament de Blanes, a través de l'Àrea de Trànsit i Mobilitat de la Policia Local, s'està preparant des de fa temps per al canvi de normativa de rang estatal que entrarà en vigor el proper dimarts 11 de maig. El canvi normatiu ha estat motivat pel protagonisme que està adquirint a les zones urbanes l'ús compartit de les vies amb motocicletes, ciclomotors, bicicletes, vehicles de mobilitat personal –patinets- i vianants.

Això ha significat un canvi important en la forma en què els ciutadans es desplacen per la via pública, en especial als nuclis urbans. Els usuaris que es consideren més vulnerables són els motoristes, usuaris de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i vianants, i els estudis indiquen que el risc de mort com a conseqüència d'un atropellament es redueix com a mínim a cinc vegades si la velocitat del vehicle que impacta és de 30 km/h respecte a un que circuli a 50 km/h.

Campanya «Streets For Live»

Per conscienciar i informar la ciutadania sobre aquests canvis, l'Ajuntament de Blanes s'ha adherit a la campanya promoguda per les Nacions Unides «Streets For Live», difosa amb el hashtag #Love30. Identificada amb un cor dibuixat amb diferents colors que encercla el número 30, la seva imatge es difondrà a través de cartells en forma de senyals de trànsit informatius que es distribuiran arreu del municipi, així com a les xarxes socials.

La implantació de la nova normativa requerirà que durant els propers dies l'àrea de Trànsit i Mobilitat de la Policia Local de Blanes coordini la instal·lació i retirada de diversos senyals de trànsit sobre límits de velocitat, a les diferents vies urbanes del municipi. Aquests canvis de senyalització, d'acord amb els nous límits de velocitat, es completaran amb la instal·lació dels cartells de la campanya #Love30.