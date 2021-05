L'acusat afirma que va matar la dona a ganivetades a Blanes perquè no va saber "gestionar" que es volgués divorciar

L'acusat de matar la dona a ganivetades a Blanes davant els dos fills menors d'edat de la parella la matinada del 9 d'abril del 2018 ha afirmat que la va atacar perquè no va saber "gestionar" que es volgués divorciar: "Se'm va fer molt gros, no vaig saber reaccionar i no volia perdre la meva família". El processat, que ha respost a les preguntes del fiscal i de la defensa, però no a la resta d'acusacions, ha afirmat que no recorda el moment dels fets, ni tan sols d'on va treure el ganivet amb el qual la va atacar. L'acusat ha demanat perdó a la família de la víctima, ha negat que la maltractés, ha assegurat que se sent "fatal" i ha defensat que no es considera una "mala persona".

El judici contra l'home que va matar la dona a ganivetades a Blanes, que es fa amb jurat popular a la secció tercera de l'Audiència de Girona, s'ha reprès aquest dilluns amb la declaració de l'acusat. És la primera vegada que dona la seva versió dels fets i ho ha fet responent a les preguntes del fiscal Enrique Barata i l'advocat de la defensa Pere López de Coca. S'ha negat, per contra, a contestar a les qüestions de les altres tres acusacions (en nom de la família de la víctima, de la Generalitat i de l'Ajuntament de Blanes).

L'acusat ha negat –tal com sostenen les acusacions- haver planificat el crim dies abans del 9 d'abril del 2018 i també nega que es tractés de violència masclista: "Era la meva dona i l'estimava moltíssim, no va ser perquè fos dona, va ser perquè en aquell moment no vaig saber gestionar la situació, tan de bo hagués trobat ajuda".

El processat ha relatat que entre finals de març i principis d'abril va ser una dies a Albacete i va ser quan va tornar que la seva dona li va dir que es volia separar. L'acusat ha afirmat que se sentia "molt malament" i que no dormia ni menjava. "Se'm va fer molt gros, no podia perdre la meva família", ha dit al judici.

Tot i explicar com se sentia els dies previs a l'atac, l'acusat ha afirmat que no recorda el moment del crim. De fet, ha afirmat que no sap d'on va treure el ganivet ni tampoc recorda haver vist els seus fills al pis del carrer Cristòfor Colom, on van tenir lloc els fets: "No me'n recordo, jo recordo quan van arribar els Mossos. Va ser com un malson, estava com en xoc".

L'acusat ha dit que va intentar demanar ajuda però no se'n va sortir: "Estic fotut em sento molt malament". Aquí, Barata li ha dit que "hi ha gent que està pitjor" pel que va fer ell. "Ja ho sé, i ho entenc, vull demanar perdó a la família i als meus fills, però no en vaig saber", ha respost el processat.

L'home ha negat haver menyspreat o haver maltractat la dona durant la relació i ha assegurat que tenien les discussions "normals" que es produeixen en una parella, sense que fossin "freqüents". Per això, també va preguntar als fills si sabien si la dona tenia una altra relació perquè, diu, intentava buscar una "explicació" a la separació.



No es considera una "mala persona"

"Vull que entenguin que sóc un ésser humà, sóc de carn i ossos i també tinc cor, tinc l'ànima destrossada i el cor fet miques. Entenc als familiars però també vull que entenguin que no em considero una mala persona, malgrat tot el que ha passat, i que ho sento molt", ha afegit l'acusat que diu que està "patint en carn pròpia" el fet de no poder-se comunicar amb els dos fills que en el moment dels fets tenien 10 i 17 anys. "Sempre he vetllat per ells, no vull que em baixin la pena perquè això ja m'és igual, estic lluitant pels meus fills, sóc un ésser humà i també em puc equivocar", ha argumentat a la declaració.

Els dos fills que aleshores eren menors d'edat han declarat a porta tancada i evitant la confrontació visual amb l'acusat.

El fiscal Enrique Barata demana 34 anys de presó per un delicte d'assassinat amb les agreujants de gènere i de parentiu i dos delictes de lesions psíquiques pel trauma que l'acusat ha provocat als dos fills matant la mare davant seu. Segons l'escrit d'acusació, l'assassinat va tenir lloc cap a dos quarts de sis de la matinada del 9 d'abril del 2018, al domicili familiar del carrer Cristòfor Colom.

"Aprofitant la foscor de la nit i que la víctima dormia al llit conjugal, va anar a la cuina i va agafar un ganivet de grans dimensions, va tornar al dormitori i li va clavar reiteradament a la seva dona, causant-li fins a 23 ferides", apunta el fiscal que afegeix que la dona no va tenir cap possibilitat de defensar-se i que només va poder "demanar ajuda agònicament".

També apunta que el processat va causar un trauma en els fills: "La mare va morir als braços d'un d'ells i l'altre va haver d'intervenir perquè el pare s'estava autolesionant". Unes seqüeles psíquiques, apunten les acusacions, que continuen avui dia, sobretot en el fill més petit que està sota tutela de la Generalitat i ha de seguir un tractament psicològic i psiquiàtric intensiu per "intentar reparar en la mesura de les possibilitats aquesta vivència tan traumàtica".