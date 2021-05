L'acusat afirma que va matar la dona a ganivetades a Blanes perquè no va saber "gestionar" que es volgués divorciar

L'acusat de matar la dona a ganivetades a Blanes davant els dos fills menors d'edat de la parella la matinada del 9 d'abril del 2018 ha afirmat que la va atacar perquè no va saber "gestionar" que es volgués divorciar: "Se'm va fer molt gros, no vaig saber reaccionar i no volia perdre la meva família". El processat, que ha respost a les preguntes del fiscal i de la defensa, però no a la resta d'acusacions, ha afirmat que no recorda el moment dels fets, ni tan sols d'on va treure el ganivet amb el qual la va atacar. L'acusat ha demanat perdó a la família de la víctima, ha negat que la maltractés, ha assegurat que se sent "fatal" i ha defensat que no es considera una "mala persona".