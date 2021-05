Les famílies del col·legi Sant Josep de Sant Hilari Sacalm veuen com, a poc a poc, el futur de la seva escola es va complicant. Des de fa un parell d’anys, veient que «les despeses augmenten i els recursos públics minven», el centre té contactes amb el Departament d’Educació per integrar-se a la xarxa pública en un traspàs que, en cas de fer-se, com a molt aviat, seria possible a partir del curs 2022-23. Així, quan des de l’Associació de Pares de Família de Sant Hilari Sacalm, que gestiona tant el col·legi Sant Josep com la llar d’infants Les Cent Fonts, tenien clar que el proper setembre continuarien sent una escola concertada, s’han trobat amb la sorpresa que Educació els ha retirat el concert per al grup de P3 de cara al curs vinent. «Ens han deixat tocats de mort», expliquen des de l’associació assegurant que quedar-se sense concert a P3, «per manca d’alumnes», segons un comunicat que van rebre el passat 5 de maig, posa encara més en perill la supervivència del col·legi i els pot acabar obligant a «traspassar la gestió del centre al Departament, responsable últim de garantir el dret d’escolarització de tots els infants que conformen la comunitat de la nostra escola».

Tot i el comunicat de retirada del concert econòmic al seu únic grup de P3 que va rebre el col·legi Sant Josep el dia 5 de maig, des del Departament d’Educació van assegurar ahir en aquest diari que «encara no hi ha res definitiu» en el tema dels concerts de cara al curs vinent. De fet, la decisió no pot ser definitiva perquè l’afectat, en aquest cas el col·legi Sant Josep, pot recórrer la mesura. «Hem presentat al·legacions al Departament d’Educació per tal de revertir la retirada del concert; això és el primer pas d’un seguit de mobilitzacions que estem disposats a dur a terme per salvar la nostra escola», expliquen des del centre escolar, on avisen que, sense concert, les famílies s’haurien de fer càrrec de totes les despeses, i això seria molt complicat d’assumir «en un poble com el nostre, Sant Hilari Sacalm, amb una renda per càpita baixa, moltes famílies ja estem al límit del que podem assumir, i més en un context tan excepcional com aquesta pandèmia».

Quedar-se sense concert a P3, un moment on moltes famílies han d’escollir escola, pot acabar sent la sentència del col·legi Sant Josep que «feia temps que veia perillar el futur del projecte» perquè, segons argumenten des de l’associació que el gestiona, «any rere any les despeses augmenten i els recursos públics minven». «Som una escola concertada petita i modesta, i depenem de les subvencions públiques del Departament d’Educació per poder continuar oferint el nostre model; pensem que és bo que en un mateix poble hi hagi escoles amb projectes diferenciats: això enriqueix una societat», argumenten des del Sant Josep sobre la conveniència que, a Sant Hilari Sacalm, no desaparegui el seu model educatiu.

«Les accions de la Conselleria d’Educació parlen per si soles: ens denega el concert malgrat conèixer la precarietat econòmica persistent del nostre centre i mira cap a un altre costat davant la sol·licitud d’entrada a la xarxa pública», reiteren sobre la «cortina de fum» que consideren que era l’interès del Departament perquè passessin, en un futur, a ser una escola pública.