L'acusat de matar la dona a Blanes admet els fets però diu que no recorda el crim

L'home que va matar la dona a Blanes el 2018 va assegurar ahir durant el judici a l'Audiència de Girona que no recorda com la va apunyalar. En una declaració autoinculpatòria, -però en què va demanar respecte perquè «jo també sóc una persona»-, va dir que quan la víctima li va anunciar que es volia separar, va perdre la gana i la son, i que se sentia «molt malament perquè pensava que perdria els meus fills i la família».

L'anunci de separació que li va fer la dona uns dies abans dels fets, doncs, hauria sigut el desencadenant de l'assassinat. Amb tot, va assegurar que «no vaig planejar matar-la», i el processat no s'explica com va acabar agafant un ganivet de grans dimensions per clavar-lo fins a 23 vegades a diversos punts vitals del cos de la seva dona mentre dormia.

La víctima li havia dit uns dies abans dels fets, que van tenir lloc el 9 d'abril de 2018, que es volia separar. L'havien ascendit a la feina feia poc temps i se sentia amb «forces» per fer el pas «definitivament» perquè comptava amb el suport de la seva filla. Així ho va relatar a una de les seves germanes, que també va assegurar que l'acusat «mai havia respectat» la seva dona: «l'humiliava en públic, i quan treballava li trucava cada dos per tres per tenir-la controlada», va indicar. Els dos fills més petits de la parella -un nen de 10 anys i una noia de 17 al moment dels fets- van declarar a porta tancada per la seva situació de vulnerabilitat. Amb tot, de les seves declaracions va transcendir que la filla va declarar que el seu pare «sempre» havia maltractat a la seva mare.

El processat, que només va contestar a les preguntes del fiscal i de la seva defensa eludint les tres acusacions particulars, va negar que abans de cometre el crim hagués maltractat mai a la víctima, psíquicament o físicament. De fet va dir que tenien discussions «de tant en tant com totes les parelles», i que solia ser per qüestions econòmiques o per l'educació dels fills: «qui manava a casa era ella, em retreia que jo consentia massa els nens».

«Em considero bona persona»

D'altra banda, en alguns moments de la seva declaració va demanar perdó a la família de la víctima i va assenyalar que «estic destrossat perquè sóc conscient que he comès un crim, però vull que m'entenguin, perquè estic lluitant pels meus fills i em considero una bona persona». També va lamentar no haver «rebut ajuda» els dies previs al crim.

El fill gran de l'acusat s'havia independitzat uns mesos abans que tinguessin lloc els fets, però havia anat a dormir al domicili de la parella feia dos dies arran de l'anunci de divorci. «Vaig veure el meu pare molt enfonsat, però mai m'hauria imaginat que les coses acabarien així», va explicar.

El mateix dia del crim va anar a dormir tard. Cap a les tres de la matinada, mentre era al menjador, va veure que el seu pare anava al lavabo, i després se li va acostar per parlar-li de la víctima. «Em va dir que creia que ella l'estava enganyant», va recordar. Cap a les cinc del matí , un crit de la seva germana el va despertar, i quan va sortir de l'habitació va trobar-se el pare amb un ganivet autolesionant-se, i que va ser ell qui li va acabar traient l'arma blanca per evitar que seguís fent-se mal.

A més, va dir que «mai» va veure cap episodi de violència entre la parella, però va dir que les baralles entre ambdós eren «habituals».

Les acusacions demanen fins a 34 anys de presó a l'acusat per un delicte d'assassinat amb traïdoria i dos de lesions psíquiques pels danys morals provocats als dos fills petits. La gran ja és major d'edat, però el petit està desemparat i la Generalitat té la seva custòdia.