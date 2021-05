El fiscal manté la petició de 34 anys de presó per a l'acusat de matar la dona a ganivetades a Blanes davant els dos fills menors d'edat de la parella la matinada del 9 d'abril del 2018. L'acusa d'un delicte d'assassinat amb les agreujants de gènere i parentiu i dos delictes de lesions psíquiques pel trauma causat als fills. Les tres acusacions (en nom de la família de la víctima, la Generalitat i l'ajuntament) també han elevat a definitiu l'escrit de conclusions provisionals. La defensa sosté que el processat es va "obcecar" perquè no acceptava que la víctima es volgués divorciar. El judici, que es fa amb jurat popular, va començar divendres passat a l'Audiència de Girona.

El judici va començar divendres passat amb la tria del jurat popular, la lectura dels escrits de conclusions provisionals i les al·legacions prèvies. Les vistes es van reprendre dilluns amb la declaració de l'acusat, els testimonis i els investigadors dels Mossos d'Esquadra. Ahir va ser el torn de les pericials. Aquest dimecres, s'ha fet el tràmit de les conclusions i els informes del fiscal i de les parts, pas previ de l'entrega de l'objecte del veredicte als membres del jurat. El fiscal Enrique Barata ha mantingut la petició de 34 anys de presó per un delicte d'assassinat amb les agreujants de gènere i de parentiu i dos delictes de lesions psíquiques pel trauma que l'acusat ha provocat als dos fills matant la mare davant seu. Segons l'escrit d'acusació, l'assassinat va tenir lloc cap a dos quarts de sis de la matinada del 9 d'abril del 2018, al domicili familiar del carrer Cristòfor Colom."Aprofitant la foscor de la nit i que la víctima dormia al llit conjugal, va anar a la cuina i va agafar un ganivet de grans dimensions, va tornar al dormitori i li va clavar reiteradament a la seva dona, causant-li fins a 23 ferides", apunta el fiscal que afegeix que la dona no va tenir cap possibilitat de defensar-se i que només va poder "demanar ajuda agònicament".

Els fills menors d'edat de la parella (que aleshores tenien 10 i 17 anys) es van despertar pels crits de la mare, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Al seu informe, el fiscal ha afirmat que es va tractar d'un crim masclista: "La major expressió de la violència sobre la dona, no acceptava la separació i la va matar perquè o era seva o no era de ningú". Barata ha subratllat que al llarg de la instrucció el processat no ha declarat en cap moment i només ho ha fet al judici per "mentir": "L'acusat ha vingut aquí a dir mentides. Ningú es creu que la matés perquè tenia por de perdre la família perquè, amb el que ha fet, no només ha perdut l'ha perdut, sinó que l'ha destrossat". El fiscal ha posat el focus en les seqüeles provocades als fills, que van presenciar com la mare perdia la vida a mans del seu pare: "Amb un acte tan cruel, va deixar els fills desemparats i abandonats a la seva sort". Els advocats de les acusacions, Jorge Ruiz, Pilar Camps i Sònia Huerta també han mantingut les peticions inicials en nom de la família de la víctima, de la Generalitat i de l'Ajuntament de Blanes. "Va ser un crim masclista, un atac brutal", ha apuntat Ruiz. L'advocat de la defensa, Pere López de Coca, ha modificat l'escrit de conclusions provisionals. Accepta ara l'assassinat i els delictes de lesions psíquiques amb l'agreujant de parentiu, però descarta l'agreujant de gènere. Per contra, sosté que, en el moment dels fets, l'acusat estava "obcecat" perquè no acceptava la separació i sentia que perdria la família. Una situació que, recull a l'escrit, el va sotmetre en un estat d'ofuscació i una situació anàloga a la depressió que va disminuir la seva capacitat de raonament i de controlar els impulsos. Per això, demana al jurat popular que li apreciïn la situació atenuant d'obcecació.