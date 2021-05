La defensa de l’acusat de matar la dona en presència dels fills en el seu habitatge de Blanes el 2018 va demanar ahir, durant l’última sessió abans del veredicte del jurat popular, que li imposin 19 anys de presó. La tesi d’aquesta part nega que es tracti d’un crim masclista, i argumenta que quan l’acusat va cometre el crim -va admetre els fets durant la seva declaració- estava sota un estat d’«obcecació» que li va limitar la voluntat i el control dels seus impulsos. Tot plegat, sense que hi hagués una planificació prèvia.

«L’acusat va matar la seva dona mentre passava per un estat depressiu que va ofuscar de forma persistent la seva capacitat de decisió a conseqüència de la crisi matrimonial i l’anunci de divorci de la víctima», subratlla l’escrit de conclusions definitiu. A més, subratlla que no havia planejat el crim. D’aquesta manera, sol·licita una atenuant que permetria reduir la pena de presó pel delicte d’assassinat amb traïdoria pels quals és acusat. Prèviament se li havia demanat l’absolució.

Per la seva banda, les acusacions mantenen els 34 anys de presó que ja defensaven de forma provisional abans del judici. Totes quatre -Fiscalia, particular, Generalitat i Ajuntament de Blanes- subratllen que el crim no és la conseqüència directa de l’anunci de divorci, sinó d’un clima de violència i maltractaments que la víctima patia des de feia anys. A més, subratllen que no es tracta d’una acció de «maldat» aïllada, sinó que l’acusat va canalitzar aquesta maldat únicament cap a la seva cònjuge per la seva condició de dona.

En aquest sentit s’oposen a la tesi de la defensa i manifesten que l’assassinat va ser planejat, ja que els dies previs es dedicava a vigilar i controlar la víctima, segons subratllen. De fet, els fills van explicar durant el judici que el dia anterior l’acusat va afilar el ganivet que va utilitzar per matar la dona.

Segons relaten totes les parts, a quarts de sis de la matinada del 9 d’abril de 2018 l’acusat va aixecar-se del llit i va anar a buscar un ganivet de cuina de grans dimensions. Llavors, va clavar-li fins a 23 punyalades a la seva dona, que no va tenir cap possibilitat de defensar-se i va morir poca estona després.