L’acusat de matar la dona de matinada i en presència dels fills a Blanes el 2018 és culpable d’un crim masclista. Així ho va resoldre ahir i per unanimitat el jurat popular que ha estat escollit per emetre el veredicte.

El processat s’enfronta ara fins a 35 anys de presó, ja que els membres del jurat han secundat la tesi que defensaven les acusacions, i és que el crim perpetrat té un origen masclista i que va ser intencionat. Això, juntament amb el fet que la víctima era la seva dona, suposa un agreujant que eleva la pena d’assassinat amb traïdoria que totes les parts li demanaven, inclosa la seva defensa.

Tot i haver reconegut ser l’autor del crim, l’acusat va defensar durant la seva declaració que «mai» s’havien produït episodis de maltractament per part seva i que el motiu que el va empènyer a matar la dona va ser la imminent separació matrimonial.

D’aquesta manera, el veredicte conclou que el crim es va produir cap a quarts de sis de la matinada del 9 d’abril de 2018 mentre la dona dormia al llit matrimonial. El processat va aixecar-se del llit i va anar cap a la cuina a buscar un ganivet de grans dimensions que va emprar per apunyalar fins a 23 vegades a la víctima. Les dues primeres ferides van ser les més greus, i la resta, més superficials, s’haurien produït mentre la víctima intentava demanar ajuda i fugir de l’agressor.

Per això, el jurat assenyala que l’acusat va matar la víctima de forma «totalment inesperada i aprofitant-se del seu estat d’indefensió, anul·lant qualsevol oportunitat de defensa».

A més, també assegura que l’acusat «va planejar l’assassinat perquè no va acceptar la decisió de separar-se que havia pres la víctima uns dies abans». Tot plegat per tenir una situació «de control i dominació sobre ella».

L’argumentació del jurat es basa en les declaracions dels fills de la víctima i també dels familiars. La filla va subratllar durant la seva declaració que la víctima «tenia por» de l’acusat i va titllar la convivència d’«insuportable». Així mateix, va descriure’l com una persona «obsessiva, controladora i que tractava com un objecte» la seva mare.

Ambdós fills van descriure diversos episodis de violència, un dels quals s’hauria produït anys enrere i en què l’acusat hauria intentat ofegar a la dona, essent la filla qui li ho impedí.

La germana de la víctima va assegurar durant el judici que l’acusat «insultava contínuament» la víctima, i que havien tingut crisis matrimonials anteriorment.

Sense cap atenuant

La defensa demanava que se li concedís una atenuant d’obcecació perquè assegura que la notícia de la separació va provocar-li una depressió a l’acusat.

En canvi, el jurat ha considerat per unanimitat que les seves capacitats cognitives no estaven afectades en el moment dels fets.

De fet, cap dels informes psicològics que se li han realitzat no va determinar que patís cap malaltia mental ni que patís cap estat depressiu.

Dany psicològic als fills

El veredicte sosté que ha quedat acreditat que els dos fills de la parella eren a l’habitatge en el moment dels fets, i que van veure morir la seva mare. «Ell sabia que els fills estaven dins el pis en el moment de l’assassinat», apunta el jurat, i al·lega que aquesta vivència traumàtica els ha provocat múltiples seqüeles psicològiques. Per això les acusacions van incloure a la causa per assassinat dos delictes de danys psíquics pels quals li demanen 10 anys de presó. D’altra banda, el jurat s’ha mostrat desfavorable al fet que se li suspengui la pena, i han votat en contra d’un possible indult. Ara el judici ha quedat vist per a sentència.