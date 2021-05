Tot i que el nombre de positius registrats està baixant de mitjana a la Regió Sanitària de Girona, hi ha alguns punts on encara repunten els casos. Aquest és el cas de Lloret de Mar, on la darrera setmana pràcticament s’han duplicat els casos respecte a l’anterior. Concretament, del 3 al 9 de maig s’han diagnosticat 76 positius, mentre que del 26 d’abril al 5 de maig, n’hi va haver 40. A més, aquesta darrera setmana s’han notificat sis persones ingressades per coronavirus, mentre que la setmana anterior només n’hi va haver dos.

Una dada que destaca especialment és el risc de rebrot. I és que actualment l’índex està en 753 punts, mentre que la setmana anterior estava en 199. La velocitat de propagació del virus també xifra una taxa molt elevada de 2,32.

El principal motiu d’aquest augment és que la setmana passada s’hi va dur a terme un cribratge d’automostres, juntament amb Tossa de Mar, i es van més que triplicar les proves realitzades. És per això que hi havia més probabilitat que es diagnostiquessin casos respecte a altres municipis. La positivitat de les proves és del 4,82% mentre que quinze dies abans havia arribat a superar el 10%. També cal tenir present que hi ha incidència de covid-19 als centres educatius. Destaca l’institut Ramon Coll i Rodés, on s’han diagnosticat deu positius els darrers deu dies, segons el portal de dades educatiu Traçacovid.

Finalment, el cribratge poblacional d’automostres de Lloret va permetre detectar catorze positius d’un total de 1.119 participants.

Davallada de crítics

Per altra banda, el nombre de gironins hospitalitzats a les UCIs va seguir descendint. Ahir n’hi havia sis menys que el dia anterior i es va registrar la dada més baixa des del 26 de març. Seguidament, malgrat que els ingressats van pujar lleugerament, la xifra continua sent baixa si es compara amb la de les últimes setmanes. La majoria d’hospitals comarcals han notat aquesta davallada, com ara el de Palamós i el de Blanes, així com els de referència de la regió, ja que tant el Trueta com el Santa Caterina registren menys de quaranta ingressats.

Respecte a la resta de dades, Girona va sumar 176 positius i es va mantenir per sota de llindar de 200. Com a mala notícia es van notificar cinc noves defuncions per coronavirus, quan el dia anterior no se n’havia decretat cap. Els indicadors de contagi es van mantenir estables.

Finalment, els hospitals de Catalunya es van seguir buidant. Ahir hi havia 54 ingressats i 13 crítics menys. Salut va notificar 1.269 positius i 18 morts. La majoria d’indicadors de contagi van baixar i destaca la incidència acumulada dels darrers dies.