La nova fase d’obres de la rotonda d’Anselm Clavé, a Blanes, obligarà a tallar el carril de baixada des de la Rotonda dels Focs, i a desviar la Línia 2 de bus per la GI-682 fins a Mas Palou, Joan Carles I, Plaça Escorxador i Plaça Solidaritat.

A partir de demà, les obres de construcció de la rotonda d’Anselm Clavé, el darrer tram per acabar el Pla Parcial Costa Brava, entraran en una nova fase. Això provocarà que s’hagin de fer nous canvis en la circulació de la zona, que també afectaran al transport públic urbà. El Pla Parcial Costa Brava és la nova zona d’expansió de Blanes, que actualment inclou entre els seus equipaments l’Escola Sa Forcanera, i en un futur la nova prefectura de la Policia Local i Protecció Civil.

Les obres, que van començar a principis del mes d’abril, ja van obligar llavors a tallar el carril dret en direcció a Lloret del tram de l’avinguda de l’Estació des de la cruïlla amb l’accés a Mas Moixa fins la zona de treballs. Consecutivament, això va comportar que la línia 4 de transport públic de viatgers hagi quedat temporalment anul·lada, de manera que el servei s’està fent a través de la línia 1.

Ara, el canvi més destacat que es posarà en marxa a partir de demà serà el tall de circulació pel carril de baixada del carrer Anselm Clavé, des de la rotonda dels Focs fins la cruïlla on s’estan realitzant les obres. Els vehicles es desviaran des de la GI-682, i hauran de continuar per camins alternatius.

Aquest tall provocarà que la línia 2 de baixada no pugui continuar per aquest tram, de manera que s’haurà de desviar el recorregut, així com les parades. Des de la rotonda dels Focs es desviaran els autobusos de la línia 2 per la carretera GI-682 fins a la cruïlla de Mas Palou, per un seguirà de baixada.

Posteriorment, es desviarà per l’avinguda Joan Carles I, la plaça de l’Escorxador i la plaça Solidaritat, on enllaçarà amb el seu circuit habitual. La previsió és que aquest segon tall s’allargui durant tres setmanes, fins la primera setmana del mes de juny.