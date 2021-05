Els ajuntaments de les comarques gironines han sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat permís per poder realitzar aquest estiu un total de 2.101 activitats aquest estiu a 203 punts del litoral. D’aquestes, 743 són activitats comercials, i 723 en platges amb bandera blava. Les xifres són similars a les de 2020. Girona és la província amb més sol·licituds, seguida de Barcelona (1.719), Tarragona (1.505) i Terres de l’Ebre (446). Es tracta de peticions per a instal·lar elements com guinguetes, gandules, d’escoles nàutiques, lloguers d’embarcacions o camps de boies.

Autoritzades el 84%

La Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori ja ha autoritzat el 84% de les sol·licituds, incloses les dels municipis més turístics, i la resta s’aniran analitzant les properes setmanes, abans de l’inici de la temporada de bany a principis de juny.

El 42,92% de les activitats sol·licitades es portaran a terme en platges que rebran el distintiu de bandera blava. Són 97 arreu de Catalunya, de les quals 26 es troben a les comarques gironines. Segons Territori, això «fa palesa la bona qualitat de les platges i zones de bany catalanes». Algunes poblacions com Roses, en canvi, opten per altres tipus de qualificacions per valorar les platges.

A banda de les banderes blaves a les platges i els ports (22 ports esportius les rebran), l’Associacio d’Educació Ambiental i el Consumidor (ADEAC) també atorga altres distintius de qualitat per reconèixer actuacions d’educació ambiental, ús sostenible del litoral o accions per facilitar l’ús de la platja a persones amb mobilitat reduïda. Aquests distintius assenyalen itineraris que enllacen platges amb ports de bandera blava que contribueixen a l’ús sostenible del litoral amb la Xarxa de Senders Blaus 2020. A Girona, aquest distintiu el tindran el camí de Ronda de s’Agaró, el de Sant Feliu (concretament, el tram des de la platja de Sant Pol fins a Sant Feliu) i el de Lloret de Mar (ruta de la marxa de les platges).

El guardó Centres Blaus fa referència als que tenen un centre de visitants, aula de mar o de naturalesa visitable, i inclou també activitats d’educació ambiental sobre els ecosistemes litorals o el desenvolupament sostenible, així com informació específica sobre el programa Bandera Blava. A Lloret de Mar, es pot trobar a la Casa del Mar.

L’any passat, l’ADEAC va adaptar els criteris que es tenen en compte a l’hora d’atorgar una Bandera Blava a la normativa sorgida per la covid-19. Les activitats en platges amb bandera blava representen el 34,41% de les que s’han sol·licitat per aquest estiu. Les comercials, amb 743, són el 35,36%. En l’àmbit de tot Catalunya, s’han fet peticions per a realitzar 5.771 activitats i instal·lacions en 467 trams de platges i fronts litorals durant aquesta temporada de bany.