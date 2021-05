Un policia local de Lloret de Mar que estava fora de servei va salvar la vida a la dona que va quedar molt malferida en una explosió de gas butà a Blanes. L’agent Jordi Fulladosa viu molt aprop de l’edifici on es va produir la deflagració i no s’ho va pensar dos cops a l’hora d’actuar. Tal com sentencia ell mateix: «S’és policia les 24 hores i només portem l’uniforme durant vuit». L’actuació meritòria li ha suposat una felicitació de la policia de Blanes.

Els fets van succeir el dia 30 d’abril a la nit, quan l’agent de Lloret havia acabat el torn de tarda i cap a tres quarts d’onze ja havia arribat a casa. «M’havia dutxat, posat el pijama i estava mirant la televisió amb la família», recorda. No havia passat ni un quart d’hora que va sentir una forta explosió i va sortir a mirar què havia passat, però no ho veia. «Em vaig ensumar que podia ser un accident important», recorda, de manera que es va canviar de roba i en arribar al carrer d’Àngels Planells va veure un escenari desolador.

Hi havia «runa al carrer, cotxes estacionats amb runa per sobre i, en mirar amunt, vaig veure la terrassa rebentada», descriu. A partir d’aquí, l’agent fora de servei va començar a aplicar els protocols policials per fer front al succés, ja que encara no hi havia cap efectiu d’emergències. «Calia pensar amb la problemàtica amb la qual m’enfrontava perquè no hi hagués un altre accident», afirma.

Sense moviment al bloc

Va entrar a l’edifici sinistrat i una de les coses que el va impactar va ser que «no hi havia moviment, tot era tranquil·litat a dins l’escala», ressalta. Una imatge que contrasta amb l’escenari que començava a copsar Jordi Fulladosa. «A la primera planta vaig veure, en un passadís, una finestra totalment rebentada cap a dins, com si alguna cosa hagués fet pressió». Posteriorment, va pujar al segon pis i va trobar un veí a qui va demanar accedir als comptadors, però l’home no tenia clau per obrir-los. Davant d’això, li va demanar que abandonés el bloc i que apartés la runa de davant la porta d’entrada perquè els serveis d’emergència poguessin actuar en arribar. L’ajuda d’aquest veí va ser benvinguda, afegeix el policia, que també va fer sortir una altra parella del bloc. A partir d’aquí, va pujar a la «zona zero», l’àtic.

«O sortim tots dos o ningú»

Fulladosa reconeix que l’escenari que es va trobar va ser «impactant», perquè va veure que el pis estava «tot devastat, parets per terra i hi havia un forat al mig». Enmig de tota la runa hi va trobar una dona malferida que demanava auxili. Al mateix temps, el policia ressalta que sentia un soroll d’una «pressió» que no sabia si era una fuita de gas, però va sospitar que ho era i, veient el perill d’una possible nova explosió, va decidir treure la dona d’allà. En aquell moment, el policia recorda pensar: «O en sortim els dos o ningú»

La dona, a més, estava situada a pocs centímetres del forat causat l’explosió. Per això, malgrat el perill i la gran quantitat de runes, la va rescatar. Fulladosa recorda que li va demanar que fes un esforç, la va agafar pel braç, la va carregar a les espatlles i va baixar per l’escala. Quan això succeïa, van arribar els policies locals de Blanes, que el van ajudar a portar-la fora. La dona després va ser atesa pel SEM i traslladada a la Vall d’Hebron, on es recupera.

Salvar una vida

El policia local de Lloret destaca que la felicitació de la policia de Blanes és «una satisfacció» perquè va salvar una vida. Aquest fet l’omple «no només en l’àmbit professional i personal, sinó més, perquè estava fora de servei». Fulladosa afirma que si mai es troba un fet similar actuaria igual. Finalment, remarca que «qui té vocació -com el policia- no s’ho pensa a l’hora d’actuar».