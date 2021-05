L'Audiència de Girona ha jutjat un professor de dansa de Vidreres (Selva) acusat d'abusar sexualment d'un alumne menor d'edat, ensenyar-li pornografia i masturbar-se davant seu. La fiscalia demana 13 anys de presó i l'acusació 14. Segons les acusacions, els abusos van començar quan el menor tenia 10 anys i es van allargar dos anys. Sostenen que el ballarí es va "guanyar la confiança" de la família del menor i així va aconseguir estar sol cada setmana amb el nen. El processat nega haver abusat del nen, tot i que sí que reconeix que li va ensenyar pornografia. Diu que va ser "un error" i que ho va fer perquè el menor tenia "curiositat". L'acusat ha assegurat que se sentia com un "avi" per al nen i que no entén el motiu de la denúncia.