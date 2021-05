La secció tercera de l’Audiència de Girona va jutjar ahir un professor de dansa jubilat acusat d’abusar sexualment d’un nen de 10 anys durant dos anys a Vidreres. El processat va començar a fer classes al menor el novembre de 2016 després de «guanyar-se la confiança de la família» per la seva condició de professor durant 30 anys. Segons va relatar la mateixa víctima, va estar dos anys anant dos o tres cops la setmana a casa de l’acusat,i durant pràcticament totes classes va patir abusos. Per aquests fets les acusacions li demanen penes de fins a 14 anys de presó.

Els dos primers mesos van transcórrer amb normalitat. L’objectiu de la víctima era superar uns exàmens de ball, i el processat havia adaptat una estança del seu domicili per fer les classes. Va arribar un punt, però, que li va ensenyar revistes pornogràfiques que tenia en una caixa. Paral·lelament, va començar a fer-li tocaments sexuals.

La víctima va descriure durant la seva declaració un clima d’abusos «constant» durant dos anys que no va explicar per «vergonya i por de decebre els meus pares», va dir. De fet, la relació que s’havia generat amb l’acusat era com d’avi i net, segons van descriure els pares de la víctima, que van declarar visiblement alterats.

«Pensàvem que teníem molta sort de comptar amb ell perquè podria ajudar el nostre fill a ser un ballarí», va relatar el pare, que va expressar que en aquell moment «el considerava un bon amic de la família» i que comptava amb la seva «absoluta» confiança. De fet, s’havia endut la víctima al cinema i al Liceu en diverses ocasions, segons va manifestar el mateix acusat.

Arran de l’inici de les classes, el menor va patir un canvi d’actitud que els pares mai van relacionar amb els fets, sinó amb la nova etapa d’adolescent que s’acostava. «Va perdre l’alegria, es va convertir en una altra persona», va indicar el pare. «Al final ell no volia anar-hi i nosaltres l’hi obligàvem perquè pensàvem que li fèiem un bé».

Per la seva banda, l’acusat va coincidir en la bona relació que va forjar amb la família i amb el menor, tot i que va assegurar que mai havia abusat sexualment d’ell. En canvi, va reconèixer que li havia ensenyat «algunes fotografies» de revistes pornogràfiques que tenia en una caixa que durant una entrada i registre al domicili se li van requisar. Quan se li va preguntar per què ho havia fet, va respondre que la víctima tenia curiositat i li feia moltes preguntes de caràcter sexual, i que ell «amb tota la bona fe» va accedir a ensenyar-l’hi.

«Va ser un greu error que m’ha dut aquí», va asseverar.

La víctima ha patit seqüeles psicològiques arran dels fets, segons van relatar les acusacions, i també se n’ha vist afectat el seu rendiment escolar.

Les acusacions demanen per al processat fins a 14 anys de presó com a responsable d’un delicte continuat d’exhibició de material pornogràfic a menors, d’un delicte continuat d’exhibicionisme i provocació sexual i d’un delicte continuat d’abús sexual a menor de 16 anys. També sol·liciten una indemnització de 30.000 euros per a la víctima pels danys morals.

El judici ha quedat vist per a sentència.