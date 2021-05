concentració a sant hilari sacalm. Escola i famílies veuen perillar el futur del centre. 1 Pares, alumnes i professors, ahir a la tarda a la plaça de l’Església de Sant Hilari. F

2 Els concentrats pretenen fer canviar d’opinió Educació. F

3 La pressió popular vol que es mantingui el concert de P3. F

La proposta del Departament d’Educació de suprimir el concert al grup de P3 del col·legi Sant Josep i, de retruc, els problemes de viabilitat de l’històric centre escolar han alterat Sant Hilari, on es tem que el poble es quedi sense un servei que ha funcionat els darrers seixanta anys. «La gent se l’estima perquè és de tothom qui n’ha format part i les mostres d’interès i el suport rebut per exalumnes, famílies, veïns i conciutadans que ens han arribat durant aquests dies són molt grans i així ho fan palès», explicava aquest dimarts el director del col·legi Sant Josep, Raül Herranz, en el seu parlament durant la concentració de suport a l’escola que va aplegar centenars de persones a la plaça de l’Església de Sant Hilari Sacalm.

La pressió popular, molt activa a les xarxes socials, i el suport rebut per part dels tres grups polítics representats al consistori de Sant Hilari -PIG, ERC i Junts per Sant Hilari-, a més del de diferents associacions locals, fan pensar que Educació es podria repensar la retirada del concert. De fet, la setmana passada, fonts del departament van explicar a aquest diari que la decisió no era definitiva, tot i que al col·legi Sant Josep van rebre la notificació sobre la retirada del concert a principis de maig. De moment, però, l’associació que gestiona tant el col·legi Sant Josep com la llar d’infants Les Cent Fonts manté la pressió perquè tenen com a objectiu aconseguir que es reverteixi, de manera oficial, la retirada del concert a P3 i també la represa de les negociacions perquè tant el col·legi Sant Josep com la llar d’infants Les Cent Fonts s’acabin integrant a la xarxa d’educació pública. Un traspàs que, segons van confirmar fonts d’Educació fa uns mesos, no serà possible fins com a mínim el setembre del 2022.

«Aquesta decisió (la retirada del concert a P3) suposa la mort de la nostra escola i el fet que molts infants del nostre centre i del poble, no només aquests a qui ara es veta l’entrada a la nostra escola, ens marxin de la vila per acabar la seva escolarització», va assegurar el portaveu de les famílies, Francesc Camps, en un altre dels parlaments d’aquest dimarts al vespre en una concentració que, per mantenir les distàncies en temps de covid, va obligar a tallar el trànsit en alguns dels carrers propers a la plaça. L’actual director del col·legi Sant Josep, Raül Herranz, va recordar que el centre «ha acollit i acull totes les generacions de migrants que han arribat o han passat per Sant Hilari: castellanoparlants als anys 70, portuguesos als anys 80, de l’Europa de l’est en el canvi de mil·lenni i a partir de llavors del nord d’Àfrica i Sud-amèrica» i que tant la llar d’infants Les Cent Fonts i el col·legi Sant Josep «han estat sempre uns centres acollidors integradors, respectuosos amb la cultura de tothom qui en forma part i compromesos amb les necessitats del municipi». I, com va recordar l’actual director, ell pot defensar «com a exalumne, com a fill d’un migrant dels anys 70, com a pare de dues nenes escolaritzades al centre, com a docent...».

Herranz no entén com «en aquests moments de dificultats econòmiques per a moltes famílies i quan més cal treballar per evitar les desigualtats socials», des del Departament d’Educació es vol retirar ara el concert al grup de P3 del col·legi Sant Josep, que, segons s’argumentava en el parlament del portaveu de les famílies Francesc Camps, colpejaria moltes llars de la població selvatana per «la fallida situació econòmica de la nostra molt modesta escola concertada i perquè les quotes que s’han de pagar ens estan ofegant; moltes famílies no poden suportar un increment de la mensualitat i d’altres que voldrien portar-hi els fills ni s’ho plantegen perquè no es poden permetre aquest pagament».