Albert Planasdemunt Gubert, exalcalde de Breda, va morir ahir a l’edat de 91 anys. L’Ajuntament de Breda va emetre un comunicat lamentant profundament la defunció de Planasdemunt Gubert, que va exercir com a alcalde del municipi entre els anys 1983 i 1991. «En nom de tots els treballadors i treballadores, companys i companyes, i totes les persones amb les quals va coincidir durant la seva trajectòria com a alcalde i com a regidor l’Ajuntament vol enviar un missatge de suport i escalf a la família i éssers propers i estimats», manifestaven ahir des del consistori.

El Tanatori de Breda va acollir ahir a la tarda la vetlla, mentre que avui a les 12 del migdia tindrà lloc una cerimònia a l’Església Parroquial del municipi.