La Policia Local de Vidreres i els Mossos d’Esquadra van desmantellar una plantació de marihuana amb més de 3.700 plantes. La droga creixia en un camp enmig del bosc al mig del massís de Cadiretes. Els qui havien plantat la marihuana havien escollit el lloc a consciència, perquè es tracta d’una zona que queda bastant amagada.

A més de la marihuana, els agents també van comissar un quilo i mig d’haixix preparat per distribuir-se al mercat negre. La policia busca ara dos homes, que se sospita que eren els responsables de la plantació. Van aconseguir fugir corrent, però van perdre un carnet de conduir i un mòbil, on hi ha la fotografia d’un d’ells de fons de pantalla.

Setmanes d’investigació

L’operatiu policial que va permetre desmantellar la plantació es va dur a terme ara fa uns quinze dies. Feia setmanes, però, que la Policia Local de Vidreres ja ho investigava, perquè sospitava que a la zona s’hi estaria plantant marihuana.

Les plantes creixien amagades enmig del bosc en una zona forestal rodejada de vegetació. En total, la policia va comissar fins a 3.766 plantes i un quilo i mig d’haixix. Els responsables de la plantació havien construït hivernacles rudimentaris i també tenien bidons amb aigua per regar la marihuana.

Quan els agents van arribar a la zona, allà no hi havia ningú. Se sospita, però, que els que tenien cura de la droga van fugir corrent quan van veure els policies. I, de fet, ho van fer tan ràpid que van perdre dos objectes que serviran per identificar-los.

A la zona, la Policia Local hi va trobar un carnet de conduir d’un home nascut el 2001. I un telèfon mòbil amb la fotografia de l’altre sospitós de fons de pantalla. Els Mossos d’Esquadra, de fet, ja han difós tant la fotografia com les dades del carnet de conduir als altres cossos policials per demanar-los col·laboració a l’hora de poder identificar i capturar aquests dos homes.

En el punt de mira

El cap de la Policia Local de Vidreres, Raúl Real, va subratllar ahir que les plantacions de marihuana són una de les prioritats del cos de seguretat. «Estan en el nostre punt de mira i treballem per desemmascarar qui hi ha al darrere; com a Policia Local tenim la responsabilitat d’aturar aquests negocis il·legals», va assegurar el responsable del cos.

Aquesta és una de les tres operacions antidroga que s’han realitzat els darrers dies a les comarques de Girona, conjuntament amb la de Fornells de la Selva i Blanes.