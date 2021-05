La Policia Nacional ha desmantellat dues plantacions de marihuana que estaven ocultes al soterrani d'un xalet de Lloret de Mar.

Veïns van alertar a la policia de l'activitat il·legal. Els agents han detingut els tres responsables dels cultius que contenien més d'un miler de plantes, que pesaven uns 130 quilos. Per poder alimentar els cultius, la llum estava punxada. El frau elèctric estimat superaria els 24.000 euros.

Els detinguts són tres ciutadans de nacionalitat albanesa a qui s'acusa d'un delicte contra la salut pública i d'un de defraudació de fluid elèctric.

L'explotació va ser descoberta per agents de la Policia Nacional de la Brigada Provincial de Policia judicial de Girona i de la Comissaria de Lloret de ma, en un xalet ubicat a la Urbanització Serra Brava de Lloret de Mar. Per fer l'escorcoll i la detenció dels seus habitants van comptar amb la col·laboració d'efectius dels Grups Operatius Especials de Seguretat (GOES) de Barcelona.

Investigació: el novembre

Les investigacions es van iniciar el passat mes de novembre, quan els investigadors, van rebre informacions a través de diferents ciutadans, sobre la presumpta activitat sospitosa d'estar vinculada amb el cultiu d'estupefaents i que s'estaria duent a terme en un habitatge unifamiliar de la Urbanització Serra Brava.

A mesura que avançava la investigació, la policia va poder comprovar que l'immoble estaria dedicat al cultiu de marihuana, i que l'energia elèctrica necessària tenia un origen fraudulent, ja que estava enganxada de forma il·legal a l'escomesa general.

En el transcurs de l'actuació, feta a finals d'abril i acordada pels jutjats de Blanes, els agents van desmantellar dues plantacions trobades al soterrani a la casa i disposades en diferents altures, cosa que els permetia cobrir les diferents fases que comprèn la producció, des de la seva plantació fins a l'envasat. La Policia Nacional va confiscar un total de 1.025 plantes de marihuana, que pesaven uns 130 quilos.

La policia calcula que el frau elèctric ocasionat per al funcionament i manteniment del cultiu superarien els 24.000 euros, ja que es trobava a ple rendiment.

Sis plantacions en dos mesos

Amb aquesta actuació ja són sis els cultius de marihuana desarticulats per la Policia Nacional en tot just dos mesos a la província de Girona, la majoria d'ells situats a la urbanització Serra Brava de Lloret de Mar.

La Policia Nacional destaca que per a la localització d'aquest i altres cultius és de vital importància la col·laboració de ciutadans, que de forma totalment anònima poden facilitar dades que resulten claus per a la resolució d'aquest tipus de casos.