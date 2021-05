La Guàrdia Civil ha detingut dos homes per tenir un cultiu de marihuana al garatge de casa seva a Maçanet de la Selva. Els agents han comissat 370 plantes, 420 cabdells i 408 esqueixos a l’habitatge de la urbanització de Montbarbat. Els dos arrestats, de nacionalitat espanyola, estan acusats de ser els presumptes autors de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La Guàrdia Civil va desmantellar el divendres passat la plantació i la descoberta va ser possible gràcies a la tasca d’intel·ligència de la Unitat Orgànica de Policia Judicial que indicava l’existència d’aquesta plantació per al cultiu i tràfic de drogues. En la fase d’explotació de l’operació van localitzar la plantació i la companyia elèctrica va determinar que el cultiu que tenia llum punxada hauria defraudat 40.668 kw.