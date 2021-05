La caiguda d’un arbre sobre la via del tren entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà (Alt Empordà) va obligar ahir a circular per via única entre aquests dos municipis, cosa que va provocar retards d’almenys 15 minuts a la línia R11. Segons va informar Renfe, la incidència va passar cap a un quart de cinc de la tarda –probablement pel fort vent que bufava a la zona- i des d’aquella hora va quedar interrompuda la circulació de trens entre Blanes i Maçanet de la Selva. Per tal de donar un servei alternatiu als afectats, la companyia va gestionar un pas alternatiu per carretera en aquest tram, per on passen la línia R1 de Rodalies i l’RG1. La circulació es va restablir entre Blanes i Maçanet de la Selva de forma progressiva a partir de les vuit del vespre aproximadament.

A Flaçà, en canvi, es va mantenir la circulació per via única, amb afectacions que podien superar els 15 minuts.