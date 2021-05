El relat inquietant i pertorbador de l’acusat durant el judici sobre una suposada relació sexual consentida que en realitat va tractar-se d’una violació, ha permès al tribunal de la secció quarta de l’Audiència de Girona emetre una sentència condemnatòria de més de 8 anys de presó.

De fet, tal com subratlla el tribunal, «poques vegades ens trobem davant de dos relats, el de l’agressor i el de la víctima d’una agressió sexual, tan semblants». I ho eren, amb la diferència que l’acusat assegurava que s’havia tractat d’una trobada sexual consentida.

Els fets van tenir lloc el 12 d’abril de 2020 a l’habitatge del condemnat a Sant Hilari Sacalm, que va enganyar l’exdona perquè acudís a veure’l. Tot i haver-se separat feia uns anys, seguien mantenint el contacte, pels fills en comú i pel fet que ella l’ajudava a tenir un bon control de la seva malaltia mental.

Després d’una trucada on l’acusat li deia que havia tingut una baixada de sucre, la dona va acudir ràpidament a casa seva a socórrer-lo. Només d’arribar, el processat la va amenaçar amb un ganivet per tenir relacions sexuals si no volia que la matés. Segons l’acusat, es tractava d’un joc sexual. El jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners va dictar presó provisional per l’acusat, on ha estat fins al judici.

«Rebre algú amb un ganivet a la mà, alçant-lo contra seu, i afegint que ho feia il·lusionat, no és res més que un acte intimidatori», subratlla la sentència.

Per aquest i per altres afirmacions que va fer el condemnat durant la seva declaració és pel qual el tribunal ha determinat que la seva versió no té credibilitat.

En aquest sentit, la sentència subratlla que «les relacions no van ser sens dubte consentides», i dona plena credibilitat al relat de la víctima, que apunta que es va sotmetre a la voluntat de l’agressor perquè temia per la seva vida. «Li vaig dir que faria el que volgués, però que no matés a la mare dels seus fills», va explicar la víctima durant el judici.

Un primer informe redactat pels forenses després de l’incident va determinar que l’acusat no estava en condicions de ser jutjat, però una exploració posterior va rectificar aquesta primera observació i va determinar que durant els fets l’acusat sabia el que es feia tot i patir un trastorn mental. També van descartar que patís megalomania i van assegurar que mostrava molta «fredor emocional».

El condemnat sabia, doncs, que les relacions no eren consentides. De fet, quan després de la violació, va permetre-li marxar, va recordar-li que «això no ha sigut una violació, sinó ‘sado’», i li va dir que no ho digués a ningú.

Descarta un brot psicòtic

Un dels aspectes més importants per esclarir era saber si en el moment dels fets l’acusat estava sota un estat mental que li impedia saber el que es feia. Segons la seva defensa, que alternativament a l’absolució demanava una eximent total per trastorn mental, l’acusat va patir un brot psicòtic. Això, però, no ha quedat acreditat segons apunta la sentència, perquè l’ús del ganivet per intimidar la víctima i l’engany inicial per fer-la venir són «fets contraris», al brot perquè denoten intencionalitat.

Amb tot, el tribunal no ha estimat l’agreujant d’intimidació que demanaven les acusacions per l’ús del ganivet i pel qual sol·licitaven 16 anys de presó, «penes típiques d’un homicidi», recorda la sentència. L’agreujant estaria justificat, diu, si s’hagués utilitzat per lesionar fatalment a la víctima.

Així doncs, el tribunal ha acordat imposar al condemnat 8 anys i 5 mesos de presó per un delicte d’agressió sexual i un de lesions lleus en l’àmbit de la violència de gènere.