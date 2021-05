Les obres de reparació del dic recer del port de Blanes que va quedar destrossat pel temporal Gloria han finalitzat. La forta intensitat de les ones que hi va haver durant tres dies consecutius a causa del temporal Gloria va fer que l’energia dels cops s’acumulés en un nombre determinat d’estructures de l’espatller fins a provocar l’esvoranc d’una part del dic recer.

La finalització de les obres de reparació del port de Blanes tanca el capítol de rehabilitacions d’emergència que ha fet Ports de la Generalitat per arreglar les destrosses del Gloria en les infraestructures que gestiona directament. La suma arriba als 16 milions d’euros. N’hi ha 2,7 que corresponen al projecte de Blanes. En el cas del port d’entrada a la Costa Brava s’ha actuat en la tercera línia del dic recer del port, la zona on més va afectar el temporal. En aquest punt es va fer una escletxa de 33 metre de longitud. Per reparar-la s’han col·locat 20.000 tones d’escullera, 500 blocs de formigó de 22 tones cada un d’ells i 206 blocs més de 32 tones cada untat.

A més, s’han instal·lat 32 micropilots metàl·lics per reforçar la cimentació del dic. Finalment s’ha reconstruït el tram d’espatller de 33 metres que va quedar afectat pel Gloria. Les obres s’han donat per acabades amb la pavimentació de la zona de treball i la part del moll i la senyalització dels vials i zones d’aparcament corresponents.Per altra banda, s’ha reforçat l’estructura del moll de la benzinera, que es troba al davant del dic on s’ha actuat.

De cara a la tardor es preveu executar un projecte d’urbanització a la part de la ribera que hi ha a l’entrada del port fins a la zona d’aparcament i el vial que va fins al passeig marítim. Amb això es vol potenciar la integració del port amb el nucli urbà. Les obres tindran un cost de 800.000 euros. El projecte es basa en el disseny de nous vials per a la circulació de vehicles i també nous itineraris per als vianants, que aniran acompanyats d’unes voreres més amples. Amb la reforma es renovarà el mobiliari urbà i es pintarà la nova senyalització corresponent.