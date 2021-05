L’Ajuntament d’Arbúcies i la Fundació Mapfre han firmat un acord de col·laboració per dinamitzar el Programa Social de Treball de la Fundació Mapfre, que inclou la iniciativa «Junts ho podem fer», que té per objectiu la inserció de joves amb discapacitat física i intel·lectual i fomentar la seva integració sociolaboral. L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha agraït la col·laboració de la Fundació Mapfre per contribuir en la inclusió social per a col·lectius amb dificultats per accedir al mercat laboral, ja que «les barreres que actualment encara hi ha no són per la falta de capacitat laboral o professional, sinó per la falta de confiança i suport de la societat». En aquest moment, dos joves del municipi amb aquestes condicions ja estan participant en aquestes iniciatives. Fundació Mapfre subvenciona la contractació de persones i l’Ajuntament cerca empreses o entitats col·laboradores que es converteixen en contractants.