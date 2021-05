Els arbuciencs i arbucienques vesteixen aquest diumenge els carrers de flors amb la mostra de Catifes de Flors Naturals. Enguany, a diferències d'altres anys, s'elaboraran vint-i-dues mostres de petites dimensions que es podran veure entre els carrers Segimon Folgueroles, Sant Jaume, Major, Vern, Camprodon, Pont, Sorrall i l'Havana i que, com marca la tradició, seran elaborades per veïns i entitats del municipi. Per altra banda, els visitants també podrà gaudir al llarg del recorregut de l'exposició de 15 raconsCATIFES.

"Es tracta d'una festa en què es vol mantenir l'esperit i la tradició de les catifes, encara que no es puguin celebrar en tota la seva esplendor a causa de la pandèmia de la Covid-19", expressaven en un comunicat conjunt l'Ajuntament d'Arbúcies i l'Associació de Catifaires al mes de març.

Com a novetat de l'edició d'enguany, l'Associació Fotogràfica d'Arbúcies ha organitzat pel mateix diumenge una gimcana fotogràfica enfocada als joves d'entre 8 i 14 anys, amb places limitades i obsequi per a tots els participants.

A més, durant tot el matí, a la placeta de Can Reus, hi haurà el mercat d'artesania Enramades 2021 i a les deu del matí, Ràdio Arbúcies oferirà un programa en directe Especial Enramades 2021 des de la plaça de la Vila.

Finalment, la cercavila amb els gegants, grallers i flabiolaires juntament amb Els New Serafins tancarà la diada de Catifes. El consistori i els catifaires recorden que per tal de donar compliment a la normativa vigent contra la Covid-19 la cercavila no es podrà seguir.