L'Ajuntament d'Hostalric ha començat aquesta setmana les obres de reparació i consolidació del camí dels Ollers, que el temporal Gloria va destrossar a finals de gener de l'any passat. Les obres consisteixen en la consolidació de tot el camí paral·lel al carrer del Raval i s'actuarà en el tram del carrer Major, afectat pel temporal. També es canviarà la xarxa de clavegueram. Aquesta és una actuació molt esperada pels veïns del municipi. Les obres tenen un cost de 231.106 euros i es pagaran amb una ajuda del Departament de Presidència de la Generalitat. La previsió és que els treballs s'allarguin uns tres mesos. Durant aquest temps es tallarà la circulació de vehicles i persones pel tram nord del camí.

L'Ajuntament d'Hostalric va aprovar una partida de 589.284 euros per aquest 2021 destinat a reparacions del temporal Gloria al municipi. 300.000 euros d'aquest més de mig milió provenen d'ajudes de la Generalitat. Aquesta partida serveix per altres reparacions com la del carrer del Turó de l'Home que es va fer al febrer o el carrer de Bonaventura-Codina, que es preveu executar els propers mesos.