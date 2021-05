Més d’una desena de restauradors de Tossa van reivindicar ahir al matí amb un tast de fideus a la cassola la catalanitat d’aquesta pasta que data del segle XV i que és considerada pels especialistes gastronòmics com una de les més populars i pioneres. L’acte, que es va fer a Es Racó de la platja Gran, va servir alhora per presentar les XI Jornades Gastronòmiques dels fideus a la cassola, que es faran a la població durant tot el mes de juny.

Els restaurants participants formen part del col·lectiu de Cuina Tradicional Tossenca. El president del col·lectiu, Carlus Roca, va destacar que, tot i que l’any passat no es van poder celebrar les jornades, les d’aquest any s’han agafat encara amb més ganes per part del col·lectiu i per aquesta raó volen «reivindicar la catalanitat i els usos dels fideus a la cassola». En la presentació hi va participar el xef tossenc amb una estrella Michelin, Xavier Lores, del restaurant la Cuina de Can Simon, que va destacar la versatilitat d’aquesta pasta elaborada amb farina de blat o altres cereals i que, per aquest motiu, «es pot servir en la vessant de carn o peix».

L’alcaldessa de Tossa, Imma Colom, va destacar la importància gastronòmica de la localitat centrada en la vessant del mar i la muntanya. «Tot i que Tossa és coneguda per la Vila Vella i el mar, no hem d’oblidar la importància de les gavarres i del massís de Cadiretes».

Els restaurants que participen a les jornades gastronòmiques són Bahia, Can Carlus, Can Pini, Castell Vell, El petit de Can Carlus, l’Ajustada, Marina, Mestre d’aixa, Minerva, Sa barca, Sa Muralla, Túrsia, Victor i el restaurant Victòria. Els menús van de 27 a 41 €.