L’Ajuntament d’Hostalric ha començat aquesta setmana les obres de reparació i consolidació del camí dels Ollers, destrossat pel temporal Gloria el gener del 2020. Els treballs permetran habilitar tot el camí paral·lel al carrer Raval i s’intervindrà també en el tram del carrer Major danyat pel temporal. A més, també es canviarà la xarxa de clavegueram. Les obres tindran una durada aproximada de tres mesos i durant l’execució dels treballs tant la circulació de vehicles com de persones pel tram nord del camí dels Ollers restarà prohibida. Pel que fa al tram sud, des de la plaça dels Bous fins al portal de les Hortes, hi haurà un únic punt d’accés i de sortida: el portal de les Hortes.

L’actuació, tal com assegura el consistori, era una reivindicació històrica dels veïns i veïnes de la zona; que veuran resolta així una de les seves principals demandes i peticions fetes a l’Ajuntament. Nil Papiol, alcalde del municipi, la descriu en les seves xarxes socials com una «obra estratègica».

El projecte està sent executat per Catalana d’Infraestructures i Serveis -empresa adjudicatària del contracte d’obres-, té un cost de 231.106,98 € i ha estat finançat pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, l’Ajuntament recorda que el pressupost municipal per aquest 2021 inclou una partida de 589.284 € -300.000 € dels quals, finançats per la Generalitat- que es destinaran a resoldre les importants incidències que el temporal també va provocar en altres punts del municipi com el carrer Turó de l’Home -actuació que ja es va executar el passat mes de febrer- i el carrer Bonaventura Codina -actuació que es preveu que es dugui a terme al llarg dels pròxims mesos.