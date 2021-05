Coincidint amb l’imminent inici de la temporada forta estiuenca, el Departament de Turisme de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes ha editat un nou vídeo promocional que, en aquesta ocasió, s’ha pensat principalment per atraure els visitants del mercat de proximitat: Catalunya, l’Estat espanyol i França. Amb el lema «Som a prop! Som Blanes!», la producció audiovisual s’ha fet en català, castellà, i subtitulat en francès i anglès.

El primer vídeo té una duració de dos minuts, i properament està previst editar-ne un altre de 20 segons. «Transmet en forma d’imatges totes aquelles coses que, juntes, fan de Blanes un lloc únic i irrepetible, atractiu perquè gaudeixin de la vila on comença la Costa Brava gent amb tota mena d’inquietuds i totes les edats: des de la canalla fins a la gent gran». Per això, es presenta Blanes com una vila on «som cultura, esport, mar, platja, Costa Brava, muntanya, diversitat integració, acollida, tradició, història, joventut, comerç, gastronomia i –sobretot– a prop i fàcil d’arribar-s’hi».