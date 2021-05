La Fundació MONA reclama plans d’acció a escala nacional i canvis en les lleis espanyoles que simplifiquin les decisions i que portin al decomís dels primats en mans de particulars. Des de la fundació, recorden que els primats no poden ser mascotes perquè són animals salvatges i calculen que la demanda d’aquests animals pel tràfic il·legal ha contribuït al fet que prop del 70% de les espècies de primats estiguin amenaçades o en perill d’extinció.

Els experts detallen que una de les tantes raons és que són animals altament socials i necessiten la seva pròpia família per desenvolupar-se físicament i mentalment. «En una casa és impossible oferir-los unes mínimes condicions de benestar i no és ètic fer-los passar per una cosa així, només pel fet de tenir una mascota exòtica», expressen des de la Fundació MONA, que conclouen que per aquesta i moltes altres raons la tinença de primats en mans de particulars hauria d’estar «altament prohibida i penada».

Espanya, la via d’entrada

Tanmateix la cofundadora de la Fundació MONA, Olga Feliu, manifesta que cal una coordinació en l’àmbit europeu per a evitar que aquests animals passin «amb tanta facilitat» d’un país a un altre. Feliu assegura que Espanya, en ser el país més proper a Àfrica, és la via d’entrada principal dels primats a Europa. De fet, segons un estudi fet al Marroc i citat per la cofundadora, 200 exemplars de macacos de Berberia creuen cada any l’estret de Gibraltar. «Molts es queden a Espanya i molts altres són portats fins a França i Alemanya», concreta.

Per altra banda Feliu anuncia que estan desenvolupant la creació d’un nou centre per acollir a altres espècies de primats a part de les que tenen actualment -ximpanzés i macacos de Berberia-, amb l’objectiu de «ser la solució per a tots aquells primats que necessiten una segona oportunitat».