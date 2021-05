Uns 300 esportistes majors de 16 anys i també personal tècnic, membres de les juntes i treballadors de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Blanes se sotmetran en les properes setmanes a un cribratge massiu. Es tracta d'una iniciativa de la Secretaria d'Esports de la Generalitat que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Blanes.

L'objectiu és determinar si hi ha risc de contagi en les pràctiques esportives o, per contra, són activitats segures. Es preveu que la campanya s'allargui unes vuit setmanes. Durant aquest temps, els esportistes hauran de fer-se les proves en un horari proper a l'entrenament. L'extracció de mostres es farà a l'exterior de la Ciutat Esportiva de Blanes per tal d'evitar contagis. Els tests són d'automostra, així que cada esportista haurà d'introduir-se un escovilló dins les fosses nasals.

Una vegada tingui la mostra, un responsable de l'entitat esportiva o de l'àrea d'Esports la introdueix en un tub amb el líquid reactiu que marca el resultat de la prova. Finalment s'inscriu el resultat en un programa informàtic. La Secretaria d'Esports ha decidit que els joves que han de participar en aquest cribratge són els jugadors de les dues entitats més importants que hi ha al municipi actualment. Es tracta del Club de Bàsquet Blanes i el Club Deportiu Blanes.Aquesta prova ja s'ha fet amb altres equips esportius d'arreu de Catalunya. En una primera fase es van cribrar les entitats més grans del país i en aquesta segona fase s'està cribrant altres clubs, com ara els de Blanes.