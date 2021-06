Segons la darrera actualització d’Educació, hi ha dos centres educatius tancats per la incidència del coronavirus a Catalunya. Un d’aquests és la llar d’infants Carrilet d’Amer, on els tres únics grups que hi ha estan confinats. Segons el portal de dades educatiu, Traçacovid, en total, hi ha 34 persones confinades, 29 alumnes i cinc docents i/o personal d’administració i serveis. Curiosament, però, no s’ha detectat cap positiu en els darrers deu dies. A part de la llar d’infants, al municipi hi ha dos grups confinats a l’institut Castell d’Estela, on s’han detectat dos positius els darrers deu dies.

L’altre centre educatiu tancat és l’escola Portella de la ZER Baridà-Batllia, a Lles de Cerdanya

Seguidament, els grups escolars confinats per covid-19 són 365, 97 menys que en el darrer balanç del Departament d’Educació. Representen el 0,51% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 8.746 persones confinades, 2.414 menys que en el darrer balanç: 8.746 alumnes (-2.284), 391 docents i personal d’administració i serveis (-123) i 24 personal extern (-7). Els positius acumulats són 82.586, 240 més. Es registren 1.541 positius als centres educatius en els darrers deu dies. A més, hi ha 269 centres amb algun grup confinat, el 5,27% dels 5.104 centres.

El curs està a punt de finalitzar i des d’Educació es destaca que els centres escolars sempre s’han pogut mentenir oberts.

Respecte al curs vinent, està previst que comenci amb grups bombolla i màscareta. Per tant, el setembre hi haurà mesures similars a les actuals, perquè no existeix el vaccí pediàtric contra la covid-19. Tot i això, es preveuen aixecar mesures de manera progressiva segons com avanci la vaccinació i la situació epidemiològica i segons les indicacions de les autoritats sanitàries.