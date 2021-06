La Policia Local de Lloret de Mar ha detingut un home de 59 anys que va fer tocaments a nenes en una plaça de la població i en ple dia. Els Mossos d’Esquadra, després de prendre declaració a les menors, l’acusen de ser el presumpte autor d’un delicte d’abús sexual a menors de 16 anys. L’arrestat és un home de 59 anys, veí de la població i de nacionalitat espanyola. En un primer moment se’l va detenir per part dels agents locals per exhibicionisme, però, avançades les diligències i la investigació, s’ha tipificat el seu acte com a abusos sexuals.

El succés es va produir dissabte cap a les nou del vespre quan la Policia Local va rebre l’avís que un home que es trobava a la plaça de les Germanes Maristes havia fet tocaments a nenes petites, menors de vuit anys, i que estava molestant les criatures que eren al parc de la plaça jugant. També les cridava i deia coses mentre jugaven a la plaça, que compta amb gronxadors i tobogans, entre d’altres.

Per aquest motiu, algunes de les criatures es van espantar i es van queixar als seus pares, i aquests van alertar la Policia Local, que ràpidament es va personar a lloc. Els agents es van trobar l’individu que encara estava per la mateixa zona assegut en un banc i que portava la bragueta baixada.

La Policia Local va arrestar l’home per exhibicionisme i va prendre declaració al testimoni que va donar l’alerta i a l’acusat.

Un cop arrestat i fetes les diligències, el detingut va passar als Mossos d’Esquadra, que són els encarregats de portar-lo a disposició judicial. Però, a més, els agents de la comissaria de Blanes van interrogar les menors i més testimonis, unes declaracions que han estat clau i que han servit, juntament amb el que ja havia instruït la Policia Local, per acusar l’individu de tocaments, un delicte sexual comès a menors.