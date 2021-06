Una embarció va xocar de matinada contra unes roques a Lloret i va patir danys. No es van haver de lamentar ferits. El xoc va provocar un forat al vaixell i que hi entrés aigua. Per aquest motiu, els Bombers van haver de bombar-la.

El succés es va desencadenar cap a les quatre de la matinada, quan els efectius d’emergències van rebre l’alerta que hi havia una embarcació amb problemes i que estava dirigint-se al port de Canyelles de Lloret.

Segons els Bombers, que van destinar una dotació al servei, es van trobar que el petit vaixell tenia un forat causat per l’impacte contra unes roques i que hi entrava aigua. Per trobar-hi solució, els efectius van bombar l’aigua que s’havia acumulat a dins l’embarcació. Van estar durant prop de dues hores treballant-hi i cap a les sis de la matinada van considerar que ja havien tret l’aigua suficient perquè no hi hagués perill per a la barca.

L’embarcació no presentava risc d’enfonsar-se i, posteriorment, el seu patró es va fer càrrec de trucar a l’assegurança i arreglar el vaixell, una embarcació que va quedar ancorada al port de Canyelles. El succés també va mobilitzar la Policia Local de Lloret de Mar i Salvament Marítim.