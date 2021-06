Aquest cap de setmana Blanes viurà una nova edició de les populars «Estores de Corpus», enguany amb encara mesures covid-19. La principal novetat és que, per poder complir amb les mesures de seguretat sanitàries, s’ha hagut de fer un canvi d’ubicació que permeti sobretot poder mantenir l’adequada distància de seguretat pels visitants.

Per aquest motiu, enlloc que les aromàtiques creacions s’arrenglerin al llarg de diversos carrers del nucli històric –que compten amb voreres molt estretes- es concentraran a la cèntrica plaça dels Dies Feiners, darrere l’Ajuntament. Aquí hi haurà vuit de les nou estores confeccionades per artistes blanencs que, una vegada més, col·laboren amb la tradició dissenyant i elaborant aquestes obres d’art efímer. Aquestes es començaran a elaborar entre la tarda-vespre d’avui i el matí de demà. Estaran enllestides al migdia perquè a partir de la tarda del dissabte i durant tota la jornada de l’endemà diumenge, es puguin visitar amb accés liure. La jornada finalitzarà aproximadament cap a les vuit del vespre, quan es desmuntaran i es deixarà neta la plaça.

Per la seva banda, la novena catifa s’allotjarà en un espai sota cobert, igual que s’havia estat fent en totes les anteriors edicions: a l’interior de l’església Santa Maria. Per poder visitar-la, les portes de la parròquia estaran obertes coincidint amb bona part de l’horari en què s’exposaran la resta de creacions a l’aire lliure.

Aquesta última estora es va començar a elaborar tot just la tarda d’aquest passat dimarts. Se n’ha encarregat tant de la seva creació i disseny com de l’elaboració l’artista Joan Pujol, qui està recreant un crist crucificat a l’entrada del temple. Les vuit creacions restants les han dissenyat Joel Ristol, Susanna Martín, Judit Escayola, Narcís Balmanya, Henar Herranz, Ma Teresa Llorens, Marina Virgili i Marina Serra.