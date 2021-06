La Fundació Santa Creu de la Selva ha començat les obres per aixecar un bloc de setze pisos de protecció oficial a Llagostera (Gironès). Es tracta d'habitatges d'entre 400 i 500 euros de renda que aniran destinats a persones de més de 60 anys i que siguin plenament autònomes. L'objectiu és fomentar la convivència entre els futurs veïns i, de fet, hi haurà dues grans sales de 100 metres quadrats cadascuna de zones comunes amb la cuina, menjador, sala d'estar i terrassa exterior per quan facin activitats plegats. Tot i això, cada família compta amb el seu espai privat, però la intenció de la iniciativa –molt habitual al nord d'Europa- és que els inquilins interactuïn entre ells i facin activitats conjuntes, de forma plenament autònoma.

Cada pis comptarà amb una o dues habitacions i l'edifici tindrà també divuit trasters i vint aparcaments, a banda de les dues sales comunitàries. L'edifici estarà a punt a finals de l'any que ve i s'ubicarà al carrer de la Riera de Llagostera. El Patronat Santa Creu és una fundació privada sense ànim de lucre i homologada per la Generalitat.